Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi lúa khiến 1 người tử vong ở Ninh Bình 10/11/2025 10:17

(PLO)– Dù đã được tuyên truyền và nhắc nhở nhiều lần, một phụ nữ ở Ninh Bình vẫn dùng bê tông, gạch đá chặn đường để phơi thóc, khiến người phụ nữ đi đường gặp nạn tử vong.

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 10-11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà VTM (67 tuổi), ngụ thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, Ninh Bình về tội cản trở giao thông đường bộ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 4-11, bà VTM đã dùng các khối bê tông, gạch đá chặn ngang tuyến đường 482E (thuộc thôn Khê Thượng) để tạo diện tích phơi thóc.

Tối cùng ngày, một phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông qua đây đã va vào vật cản, ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Sau đó, cơ quan điều tra xác định hành vi của bà M đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong thương tâm.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng cùng chính quyền cơ sở đã tuyên truyền, hướng dẫn và xử phạt hành chính nhiều trường hợp người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ, phơi thóc, phơi rơm... Tuy nhiên, tại một số khu dân cư, tình trạng này vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

“Việc đặt vật cản trên lòng, lề đường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể khiến người vi phạm phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu gây tai nạn. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng đường giao thông làm nơi phơi nông sản, tập kết vật liệu”, thông cáo của Công an tỉnh Ninh Bình nêu rõ.