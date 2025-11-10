Phơi lúa trên đường: Coi chừng bị xử lý hình sự 10/11/2025 14:29

(PLO)- Việc phơi lúa trên đường gây cản trở giao thông sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà VTM (sinh năm 1958, ngụ xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội Cản trở giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 261 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo kết quả điều tra, ngày 4-11, bà VTM đã dùng các khối bê tông, gạch đá chặn ngang tuyến đường 482E (thuộc thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh) để tạo diện tích phơi lúa.

Tối cùng ngày, một phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông qua đây đã va vào vật cản, ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Nhiều người phơi lúa ngoài đường còn dùng tấm gỗ gắn đinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh minh họa: T.NHUNG

Từ sự việc trên cho thấy hành vi phơi nông sản, rơm rạ hoặc chiếm dụng lòng, lề đường để buôn bán, sản xuất từ lâu tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Nghị định 168/2024, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, quy định các hành vi sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích sẽ bị xử phạt nghiêm.

Cụ thể, phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông - lâm - hải sản trên đường bộ hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đến 250.000 đồng. Hành vi chiếm dụng dải phân cách giữa để buôn bán, để vật liệu hoặc trông giữ xe bị phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân.

Cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc hết giá trị giấy phép sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi mức trên.

Trường hợp hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, như làm chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 261 BLHS. Khung hình phạt quy định phạt tiền từ 5-20 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến một năm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không phơi nông sản, đặt vật dụng, hay sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và vi phạm pháp luật.