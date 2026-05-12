Đề xuất giao phường Bình Quới ra quyết định di dời dân 6 lô chung cư Thanh Đa 12/05/2026 20:37

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản tham mưu UBND TP giao các đơn vị cụ thể phụ trách từng nội dung về việc di dời, bồi thường, tái định cư tại 6 lô chung cư thuộc Cư xá Thanh Đa.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản tham mưu UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư (lô I, II, VIII, IX, X, XI), thuộc Cư xá Thanh Đa theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt.

Đồng thời, sở đề xuất giao UBND phường Bình Quới ban hành các quyết định di dời theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt theo quy định.

Sở Xây dựng đề xuất giao UBND phường Bình Quới ban hành các quyết định di dời theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt theo quy định. Ảnh: TN

Bên cạnh đó, giao UBND phường Bình Quới chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nêu trên theo quy định (bao gồm người sử dụng nhà ở thuộc tài sản công).

Phường sẽ phối hợp Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng báo cáo, đề nghị Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thu hồi nhà ở thuộc tài sản công.

Chủ đầu tư - Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa phối hợp chặt chẽ các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện di dời theo phương án bồi thường, tái định cư đã được duyệt.

Theo Sở Xây dựng, 6 lô chung cư trên có kết quả kiểm định thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định. UBND quận Bình Thạnh trước đây đã phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư cho các cụm chung cư này.

Trong văn bản đính kèm, Sở Xây dựng nêu các quyết định và kết luận liên quan đến việc di dời 6 lô chung cư thuộc Cư xá Thanh Đa.

Trong đó, mới đây nhất là báo cáo ngày 17-4, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện kiểm định chất lượng công trình của 6 lô chung cư để đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng đối với 6 lô chung cư này.