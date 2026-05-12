Khánh Hòa trước nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng trầm trọng 12/05/2026 17:24

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các phương án đảm bảo nhu cầu khoáng sản cung cấp cho các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.

Ngày 12-5, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng rà soát tình trạng các mỏ vật liệu để cập nhật quy hoạch khoáng sản vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thiếu khoáng sản cung cấp cho các dự án ngoài ngân sách

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Khánh Hòa, tỉnh này đang triển khai cập nhật hiện trạng các khu vực khoáng sản đã cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, cấp phép khai thác vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khánh Hòa đang thiếu nguồn vật liệu san lấp cho dự án ngoài ngân sách. Ảnh: H.H

Theo Sở NN&MT Khánh Hòa, chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ cho hoạt động khoáng sản dự kiến trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 6.177 ha. Hiện nay, diện tích đã cấp phép khai thác, phê duyệt trữ lượng khoảng 5.900 ha.

Do đó, đến năm 2030, diện tích để cấp mới các mỏ khoáng sản mới là 270 ha. Tuy nhiên, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa cho hay diện tích cấp mới trên được cập nhật để phục vụ cho nhu cầu của hai dự án nhà máy điện hạt nhân.

Cũng theo Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa, qua rà soát, hiện nay nhu cầu vật liệu phục vụ các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn, trong đó chủ yếu là vật liệu san lấp hơn 19 triệu m3.

Các dự án khu đô thị hỗn hợp Nha Trang 5 triệu m3; cụm công nghiệp Diên Thọ gần 1 triệu m3, dự án hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná khoảng 8,3 triệu m3, dự án khu đô thị mới Cà Ná 1,2 triệu m3.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 15 mỏ vật liệu san lấp được cấp phép có trữ lượng hơn 17 triệu m3. Trong đó, có tám mỏ không bị giới hạn địa chỉ tiêu thụ với trữ lượng khai thác 7,4 triệu m3 với công suất 0,846 triệu m3/năm. Hiện nay, chỉ có năm mỏ đang khai thác với công suất 0,72 triệu m3/năm là chưa đảm bảo đáp ứng được cho nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án đầu tư nêu trên.

Tháo gỡ vướng mắc cơ chế để giải quyết nhu cầu khoáng sản

Theo ông Nguyễn Minh Thư, Phó giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa, trước tình trạng trên, đối với các dự án đầu tư công sẽ được phân định vào các mỏ san lấp không đấu giá theo Nghị quyết 66.4 của Chính phủ.

Dự án hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná dự kiến cần 8,3 triệu m3 vật liệu san lấp. Ảnh: H.H

Riêng các dự án ngoài ngân sách, Sở NN&MT đang rà soát các mỏ khoáng đã được cấp phép để điều chỉnh nâng công suất. Cơ quan này cũng rà soát các mỏ có trong quy hoạch chưa được cấp phép để kiến nghị sớm điều chỉnh nhanh quy hoạch để cấp phép.

Ngoài ra, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị sau khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh được phê duyệt, tiếp tục triển khai đấu giá các mỏ để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án ngoài đầu tư công.

Ông Nguyễn Minh Thư cũng cho biết về lâu dài Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện bản đồ cân đối cung cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, số hóa các mỏ vật liệu nhằm thông tin công khai, kịp thời cho các dự án khi thực hiện lập hồ sơ dự án có thể xác định được nguồn vật liệu phù hợp, tiết kiệm.

“Dự kiến trong năm nay, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn thiện bản đồ cân đối cung cầu vật liệu xây dựng trên toàn tỉnh. Qua đó, nhà đầu tư có thể nắm được nguồn vật liệu phù hợp, tiết kiệm và nhanh nhất khi lập hồ sơ dự án”- ông Nguyễn Minh Thư nói.

Bên cạnh đó, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa cũng đang hoàn thiện các tiêu chí công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công để trình Trung ương phê duyệt. Qua đó, đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án đầu tư công.