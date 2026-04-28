Khánh Hòa nghiên cứu quản lý doanh nghiệp theo 'vòng đời' 28/04/2026 16:28

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa siết chặt quản lý các nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu "núp bóng", đầu tư chui.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để tăng cường công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong phát triển doanh nghiệp.

Điểm mặt các phương thức “núp bóng”, lách luật của nhà đầu tư nước ngoài

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa có báo cáo tình hình liên quan đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một góc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Ảnh: H.H

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, tính đến tháng 3-2026, tỉnh này có hơn 19.700 doanh nghiệp đang hoạt động trên các lĩnh vực, góp phần đáng kể vào tăng trưởng GRDP, tạo việc làm, đóng góp ngân sách.

Tính đến tháng 3-2026, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 171 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 4 tỉ USD. Các dự án FDI tập trung ở các lĩnh vực sản xuất điện, lưu trú, vui chơi giải trí, mua sắm…

Ngoài những đóng góp tích cực cho phát triển nền kinh tế của tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý một số nhà đầu tư lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật đầu tư, chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài để đầu tư với mục đích khác.

Công an tỉnh Khánh Hòa "điểm mặt" một số hình thức đầu tư đáng chú ý như các nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu “núp bóng”, đầu tư "chui" không trực tiếp lập dự án đầu tư mà tìm cách mua bán, nhận chuyển nhượng dự án từ các nhà đầu tư trong nước, thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp để sử hữu dự án.

Việc này đồng nghĩa với nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng sở hữu các dự án có giá trị lớn, “lách” được nghĩa vụ tài chính chuyển nhượng dự án. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các hình thức “núp bóng” này thường tập trung chủ yếu ở lĩnh vực năng lượng, du lịch.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực du lịch, người Việt Nam tiếp tay bằng cách thành lập các công ty “ma” có quy mô nhỏ, vốn thấp, không hoạt động. Sau đó, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho người nước ngoài tham gia để hưởng ưu đãi về xuất nhập cảnh, chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư nước ngoài mập mờ về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, kinh nghiệm hoạt động như doanh nghiệp mới thành lập, vốn điều lệ thấp, doanh nghiệp quốc gia này nhưng sở hữu ở quốc gia khác…

Quản lý doanh nghiệp theo “vòng đời”

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trên, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, kêu gọi đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp theo “vòng đời”.

Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện có người nước ngoài giả danh người lao động trong lĩnh vực kinh doanh thủy sản. Ảnh: H.H

Cụ thể quản lý từ khâu đăng ký, thành lập, hoạt động đến tạm dừng, giải thể. Qua đó, chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang siết chặt hậu kiểm.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc thay đổi cổ đông, người đại diện pháp luật, góp vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài, ngăn chặn tình trạng thâu tóm dự án trái quy định.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn, trốn thuế, gian lận thương mại…

Cùng với đó, chủ động rà soát, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài mang tính chất “chui”, “núp bóng”. Đặc biệt, tại các khu vực ven biển, khu vực trọng yếu về an ninh, quốc phòng.