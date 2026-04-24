Khu du lịch quốc gia Ninh Chử là động lực phát triển phía nam Khánh Hòa 24/04/2026 11:23

Ngày 24-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Ninh Chử đến năm 2045 và gặp mặt doanh nghiệp du lịch.

Cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư du lịch

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Ninh Chử có ranh giới là dải không gian dài 105 km ven biển Khánh Hòa thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ.

Quy hoạch xây dựng chung khu du lịch quốc gia Ninh Chử là cơ sở pháp lý thu hút đầu tư phía Nam Khánh Hòa. Ảnh: H.H

Phạm vi lập quy hoạch là dải không gian ven biển phía Nam tỉnh Khánh Hòa, gồm một phần các xã Công Hải, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Phước Dinh, Cà Ná, các phường Đông Hải, Ninh Chử; quy mô khoảng 10.200 ha trên đất liền, khoảng 2.000 ha mặt biển phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng khu du lịch quốc gia Ninh Chử trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm của cả nước, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định quy hoạch cho các xã, phường liên quan. Ảnh: H.H

Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển phía nam tỉnh Khánh Hòa, gắn với bảo tồn các giá trị cảnh quan, sinh thái, văn hóa đặc trưng.

Quy hoạch định hướng phát triển theo mô hình tuyến đa trung tâm, gồm ba phân vùng lớn với tám phân khu chức năng. Trong đó, khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045 là định hướng không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực phía nam của tỉnh.

Theo ông Biên, việc công bố quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Ninh Chử không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức không gian phát triển, mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước đưa khu vực phía nam của tỉnh trở thành một cực tăng trưởng mới của ngành du lịch.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết chính quyền địa phương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Phấn đấu đón 33 triệu lượt khách vào năm 2030

Cũng tại hội nghị, ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, giới thiệu kế hoạch triển khai chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Đầm Nại, xã Xuân Hải, được quy hoạch là phân khu di sản - nghỉ dưỡng - ẩm thực. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới được xác định là bước đi mang tính bản lề, mở ra không gian phát triển rộng lớn, với tầm nhìn xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch biển đa trải nghiệm, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa đón khoảng 33 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 9 tỉ USD, đóng góp khoảng 20% GRDP của tỉnh; thời gian lưu trú bình quân đạt 4- 5 ngày; hệ thống khoảng 100.000 phòng lưu trú, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn 3-5 sao.

Theo ông Cung Quỳnh Anh, để thực hiện hóa mục tiêu trên, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch; hoàn thiện quy hoạch và phát triển hạ tầng phục vụ du lịch đồng bộ.

Cùng với đó, tỉnh phát triển sản phẩm du lịch theo mô hình “lõi kép”, xúc tiến quảng bá thương hiệu điểm đến và chuyển đổi số du lịch và phát triển thị trường, tăng cường kết nối liên kết vùng.

Ngoài ra, Khánh Hòa sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiêu chuẩn vận hành du lịch và cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế một cửa để thu hút đầu tư và huy động nguồn lực tài chính.

Khánh Hòa phấn đấu đón 33 triệu lượt khách vào năm 2030. Ảnh: X.H

Tỉnh Khánh Hòa cũng xác định hai nhóm thị trường trọng điểm với chín thị trường ưu tiên, tập trung vào các thị trường có nhu cầu cao và tiềm năng kết nối mạnh. Trong đó, thị trường châu Á là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan; thị trường Bắc Mỹ là Hoa Kỳ và thị trường nội địa.

Tỉnh Khánh Hòa cũng xác định 11 thị trường tiềm năng, ưu tiên phân khúc đầu tư dài hạn và khách chi tiêu cao như châu Âu Đức, Vương quốc Anh, Belarus, Ba Lan; Châu Á – Thái Bình Dương Úc, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore; Trung Đông: UAE, Qatar, Ả Rập Xê Út.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thông tin năm 2026 ngành du lịch sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn nhằm kích cầu và tạo điểm nhấn cho điểm đến.

Trong đó nổi bật là festival biển Khánh Hòa năm 2026 cùng nhiều hoạt động đặc sắc như carnaval, đại nhạc hội quốc tế, hội thảo du lịch tàu biển, các giải thể thao và chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực, triển lãm; cùng các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức như giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang, giải golf Anara Bình Tiên Anara Championship- Khánh Hòa 2026, giải bơi quốc tế Sae Star Nha Trang Bay 2026, giải chạy Nha Trang City Trail lần I năm 2026...