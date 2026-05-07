Phê duyệt cảng hàng không Thành Sơn dùng chung quân sự và dân dụng 07/05/2026 17:57

(PLO)- Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với công suất 3 triệu khách/năm.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cảng hàng không Thành Sơn đặt tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo quyết định, cảng hàng không Thành Sơn là sân bay quốc nội, dùng chung quân sự và dân dụng.

Sân bay Thành Sơn hiện là sân bay quân sự. Ảnh: H.H

Thời kỳ 2021-2030, cảng hàng không Thành Sơn được quy hoạch cấp sân bay 4C với công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/ năm. Loại tàu bay khai thác là tàu bay code C gồm A319, A320, A321, B737 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không Thành Sơn được quy hoạch nâng công suất lên ba triệu hành khách/ năm.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

Cục hàng không Việt Nam cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch của địa phương, bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch; tiếp tục rà soát để bảo đảm tính chính xác của số liệu, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch nêu trên vào quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan; tổ chức quản lý chặt chẽ tĩnh không, cao độ xây dựng theo quy định.

Địa phương cũng có trách nhiệm bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo Quy hoạch được duyệt, có phương án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng theo quy hoạch.

Cùng với đó, hoàn thiện quy hoạch và đầu tư các tuyến đường bộ kết nối với Cảng hàng không Thành Sơn bảo đảm đồng bộ, kết nối hiệu quả.