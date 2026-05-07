Khánh Hòa thu hồi 2,3 ha đất dự án hơn 10 năm chưa thực hiện ở Cà Ná 07/05/2026 16:58

(PLO)- Khánh Hòa thu hồi hơn 2,3 ha đất dự án khu thu mua, kinh doanh, chế biến thủy sản của Công ty CP Đầu tư phát triển Trung Nam tại xã Cà Ná.

Ngày 7-5, UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo thu hồi đất của Công ty CP Đầu tư phát triển Trung Nam đối với dự án khu thu mua, kinh doanh, chế biến thủy sản tại xã Cà Ná do vi phạm pháp luật về đất đai.

Sơ đồ thửa đất dự án khu thu mua, kinh doanh, chế biến thủy sản. Ảnh chụp màn hình.

Theo thông báo, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi hơn 2,3 ha đất thuộc đã cho Công ty CP Đầu tư phát triển Trung Nam thuê vào năm 2015 để thực hiện dự án khu thu mua, kinh doanh, chế biến thủy sản.

Lý do thu hồi đất vì vi phạm pháp luật về đất đai theo kết luận kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu công ty trên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong thời hạn 45 ngày.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc thu hồi đất trên nhằm thực hiện kế hoạch rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư tồn động, kéo dài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thuộc thẩm quyền của địa phương.

Công ty CP Đầu tư phát triển Trung Nam có địa chỉ tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này được UBND tỉnh Ninh Thuận cho thuê đất hơn 2,3 ha đất tại khu vực kè biển và mặt nước tại xã Cà Ná để thực hiện dự án vào năm 2015.

Đến năm 2021, công ty được gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện dự án.