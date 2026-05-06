Thanh tra 7 dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa 06/05/2026 12:22

(PLO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa sẽ thanh tra bảy dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư giai đoạn 2022-2025.

Ngày 6-5, bà Nguyễn Như Hoa, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư giai đoạn năm 2022-2025.

Bà Nguyễn Như Hoa, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, công bố quyết định thanh tra. Ảnh: M.C

Theo quyết định, Đoàn Thanh tra gồm bảy thành viên do ông Nguyễn Huỳnh Lâm, Phó trưởng phòng Phòng thanh tra khối ngành xây dựng, giao thông, làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, kể cả dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cụ thể, dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ninh Sơn; dự án Cải tạo nâng cấp đường Yên Ninh; dự án Cải tạo nâng cấp đường Ngô Gia Tự; dự án tuyến đường Trần Nhân Tông - đoạn giữa đường Phan Bội Châu đến trụ sở Công an tỉnh Ninh Thuận và dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Mỹ Phước.

Ngoài ra, Đoàn Thanh tra cũng thanh tra dự án Đầu tư xây dựng vùng trồng dược liệu quý.

Dự án Cải tạo nâng cấp đường Ngô Gia Tự vào thời điểm tháng 3-2026. Ảnh: H.H

Thời kỳ thanh tra là giai đoạn 2022-2025. Trường hợp cần thiết, Đoàn có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra trên. Thời hạn là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ quá trình kiểm tra, đánh giá.