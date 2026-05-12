Hà Nội: Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân không có nơi lưu tro cốt 12/05/2026 18:27

(PLO)- Đại diện UBND phường Khương Đình (Hà Nội) và chủ đầu tư dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân khẳng định công trình không có hạng mục lưu giữ tro cốt như một số người dân lo ngại.

Ngày 11-5, Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt, chủ đầu tư dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã thông tin về việc đơn vị này vừa có tờ trình đề xuất điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng dự án.

Đáng chú ý, phương án điều chỉnh có nội dung xây dựng hai tháp tưởng niệm cao 13 tầng. Đây là chi tiết đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, trong đó có ý kiến băn khoăn hai tòa tháp có thể trở thành nơi lưu tro cốt, ảnh hưởng đến tâm lý và môi trường sống của cư dân xung quanh.

Mô hình mới về dịch vụ tang lễ và tưởng niệm người đã khuất

Theo chủ đầu tư, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 và được điều chỉnh vào các năm 2021, 2024 để phù hợp với yêu cầu thực tế về quy hoạch, vận hành và phát triển đô thị.

Dự án được triển khai trên cơ sở Quyết định 496/2014 của Thủ tướng về quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với định hướng phát triển các hình thức tang lễ văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích khoảng 2,3 ha, trong đó diện tích xây dựng chiếm khoảng 30%, phần còn lại gần 1,6 ha dành cho cây xanh, cảnh quan và mặt nước.

Khu đất triển khai dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân tại phường Khương Đình, Hà Nội.

﻿Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đại diện chủ đầu tư cho biết sau gần 10 năm kể từ thời điểm phê duyệt ban đầu, nhu cầu về tổ chức giao thông, bãi đỗ xe, tiêu chuẩn vận hành và hiệu quả sử dụng đất đã có nhiều thay đổi.

Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tối ưu công năng, tăng diện tích không gian xanh và phát triển hạ tầng ngầm phục vụ giao thông tĩnh, trong khi chức năng chính là dịch vụ tang lễ vẫn giữ nguyên.

Theo phương án điều chỉnh, hai tháp tưởng niệm sẽ không có chức năng lưu giữ tro cốt. Chủ đầu tư khẳng định đây chỉ là không gian để thân nhân đặt bài vị, kỷ vật và thực hiện nhu cầu tưởng nhớ theo phong tục, văn hóa Việt Nam.

Khu đất triển khai dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân nằm ở mặt đường vành đai 2,5, hướng ra hồ Đầm Hồng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ông Đinh Tiến Sang, đại diện Ban Quản lý dự án của Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt, cho rằng việc đầu tư nhà tang lễ hiện đại sẽ góp phần giảm tình trạng tổ chức tang lễ tự phát trong khu dân cư đông đúc, giảm áp lực giao thông cục bộ và bảo đảm vệ sinh môi trường.

“Chúng tôi cam kết phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để công khai thông tin về công năng, phương án vận hành cũng như các nội dung kỹ thuật của dự án, bảo đảm triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật và đúng mục tiêu xây dựng không gian tang lễ văn minh, hiện đại” - ông Sang nói.

Người dân và chính quyền địa phương nói gì?

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đức Hậu, Tổ trưởng tổ 14 phường Khương Đình, cho biết ông đã theo sát dự án từ thời điểm đầu triển khai đến khi hoàn tất giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025. Theo ông Hậu, một số người dân đang hiểu chưa đúng về công năng của dự án.

“Nhiều người cho rằng hai tòa tháp dùng để lưu trữ tro cốt. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cam kết bằng văn bản là hoàn toàn không lưu giữ tro cốt. Trong hồ sơ dự án được công khai để lấy ý kiến của người dân cũng không có hạng mục này" - ông Hậu nói.

Khu đất triển khai dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân có tổng diện tích khoảng 2,3 ha.

﻿Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ông Nguyễn Vĩnh Thắng, đại diện Thanh tra nhân dân, Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 6 phường Khương Đình, cho biết gia đình ông nằm gần khu đất thực hiện dự án. Theo ông Thắng, quá trình điều chỉnh thiết kế, bổ sung hạng mục tháp đôi được chủ đầu tư thực hiện công khai, minh bạch.

“Khi có đề xuất thay đổi kiến trúc, bổ sung hạng mục tòa tháp đôi, dự án đã niêm yết công khai thiết kế tại địa phương trong hơn một tháng để người dân có thời gian xem xét, đánh giá và đóng góp ý kiến” - ông Thắng chia sẻ.

Ông Thắng cũng cho rằng việc xây dựng một không gian trang trọng để tưởng nhớ người đã khuất là cách giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời giải quyết nhu cầu tang lễ của hàng triệu người dân ở khu vực hai quận cũ Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Trao đổi với PLO ngày 12-5, đại diện UBND phường Khương Đình khẳng định dự án không có hạng mục lưu tro cốt của người đã mất như người dân đã lo ngại.

Vị này cho biết hiện dự án đang trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Trước khi nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương lấy ý kiến người dân tại các tổ dân phố số 8, 13, 14 và 15.

Hồ sơ, bản vẽ quy hoạch được niêm yết công khai hơn 30 ngày tại nhiều địa điểm và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường để người dân theo dõi, góp ý.

Hiện UBND phường Khương Đình đang xin ý kiến UBND TP Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan về dự án.

“Doanh nghiệp được phép xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. Nếu doanh nghiệp sử dụng công trình sai công năng ban đầu, như việc để tro cốt, phường cam kết sẽ đình chỉ ngay” - đại diện UBND phường Khương Đình nhấn mạnh.