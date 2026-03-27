Cân nhắc kỹ lưỡng khi xây nhà tang lễ ở phường đông dân nhất tỉnh Đồng Nai 27/03/2026 16:55

(PLO)- Người dân cho rằng việc xây dựng nhà tang lễ có tính chất đặc thù nếu không tính toán kỹ lưỡng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.

Trước đó, vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có buổi rà soát, khảo sát thực tế các địa điểm xây dựng nhà tang lễ của tỉnh ở phường Trảng Dài.

Khảo sát xây nhà tang lễ ở phường từng đông dân nhất tỉnh

Đoàn đi khảo sát các khu vực khu vực bãi rác trên đường 768B (cách đường Đồng Khởi khoảng 500 m); khu đất công gần 2 ha cạnh bãi rác cũ; khu đất gần ngã tư Cây Sung nằm trên trục đường 768B khoảng 19 ha; khu vực ấp Ông Hường gần đường Đồng Khởi đối diện KCN Thạnh Phú rộng 23 ha.

Trong buổi khảo sát, có ý kiến chọn 2 địa điểm là khu bãi rác cũ trên đường 768B và khu đất gần ngã tư Cây Sung nằm trên trục đường 768B với khoảng 19 ha.

Hai vị trí này nằm giữa phường Trảng Dài sau khi sáp nhập với xã Thiện Tân, gần như sát khu dân cư, gần cụm công nghiệp Thạnh Phú và cụm công nghiệp Thiện Tân. Đây cũng là phường từng có số dân đông nhất tỉnh Đồng Nai trước khi sáp nhập với dân số khoảng 120.000 người chủ yếu là người dân nhập cư và công nhân sinh sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn khảo sát thực tế các địa điểm xây dựng nhà tang lễ tỉnh tại phường Trảng Dài. Ảnh: VŨ HỘI

Tại buổi khảo sát, Phó Giám đốc Sở NN&MT Đặng Minh Đức cho rằng khu bãi rác cũ là đất công, thuận tiện ra đường Đồng Khởi không phải bồi thường nhưng cần tính toán kỹ xử lý khối lượng khoảng 1,2 triệu tấn rác chôn lấp, chi phí xử lý môi trường.

Còn khu vực khoảng 19 ha trên mặt đường 768B gần ngã tư Cây Sung toàn bộ diện tích đất là của người dân và có khoảng 80 căn nhà, công trình. Xung quanh nhiều nhà dân và cách ngôi chùa Cây Sung khoảng 300 m.

Ông Nguyễn Phong An, Phó giám đốc Sở Xây dựng nhận định, khu vực khoảng 19 ha trên mặt đường 768B gần ngã tư Cây Sung hiện tại là đất trồng cây lâu năm nhưng hiện đang điều chỉnh quy hoạch đất ở đô thị để xây dựng nhà ở cao tầng, nhà xã hội. Vì vậy, theo quy hoạch sử dụng đất thì không phù hợp xây dựng nhà tang lễ.

“Ngoài ra việc xây dựng nhà tang lễ cần tính toán đến việc quy định xây dựng cách khu dân cư 500 m, đảm bảo môi trường xung quanh, trong khi dân cư khu vực cũng đông sinh sống”- Phong An cho biết thêm.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn yêu cầu các đơn vị, UBND phường Trảng Dài báo cáo cụ thể hơn về việc xử lý rác đã chôn lấp, quy hoạch mục đích sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và đặc biệt khu dân cư hiện hữu để không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tính toán không kỹ có thể dẫn đến hệ lụy

Theo người dân địa phương, đề xuất xây dựng nhà tang lễ tại phường Trảng Dài, đặc biệt quanh khu vực Cây Sung trên tuyến đường 768B cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Vì đây không chỉ là câu chuyện về bổ sung một công trình hạ tầng, mà còn liên quan trực tiếp đến quy hoạch đô thị, môi trường sống và sự đồng thuận của người dân.

“Khu vực này vốn đã có mật độ dân số dày đặc, hạ tầng giao thông thiếu và đang bị quá tải, đời sống còn nhiều áp lực. Vị trí đề xuất lại nằm gần khu vực chùa của phường một không gian mang tính tâm linh, cần sự yên tĩnh và thanh tịnh. Vì vậy việc lựa chọn vị trí đặt thêm một công trình đặc thù như nhà tang lễ ngay khu dân cư thì cần được tính toán một cách thận trọng”- ông Nguyễn Xuân Hưng, người dân phường Trảng Dài lo lắng.

Nhà dân dày đặc tuyến đường 768B chạy dọc giữa phường Trảng Dài. Ảnh: KT

Người dân phường Trảng Dài cũng nhận định, xây dựng nhà tang lễ có sự đặc thù nên cần phải tính toán phù hợp với quy hoạch và mang tính chất lâu dài, không thể vội vã. Còn hiện nay, phường Trảng Dài đang thiếu hụt các công trình thiết yếu như trường học, công viên, hạ tầng giao thông nội khu, những khu dân cư cần quy hoạch bài bản ổn định.

“Vì vậy, việc bố trí quỹ đất cho công trình này cần được cân nhắc trong tổng thể quy hoạch dài hạn. Việc xây dựng nhà tang lễ nếu không được tính toán kỹ lưỡng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sau này ngoài mong muốn”, người dân khu vực này cho biết thêm.