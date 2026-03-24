Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khảo sát điểm xây nhà tang lễ, trường học và giao thông phường Trảng Dài 24/03/2026 21:12

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có buổi khảo sát thực tế địa điểm xây dựng nhà tang lễ tỉnh, trường học và hạ tầng trên địa bàn phường Trảng Dài.

Chiều ngày 24-3, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có buổi rà soát, khảo sát thực tế địa điểm xây dựng nhà tang lễ của tỉnh, trường học và hạ tầng trên địa bàn phường Trảng Dài.

Xây dựng nhà tang lễ tỉnh Đồng Nai

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đi khảo sát khu vực xây dựng nhà tang lễ tỉnh ở các địa điểm khu vực bãi rác Biên Hòa (cũ), khu đất gần 20ha đối diện bãi rác, khu đất gần ngã tư Cây Sung (mặt đường 768B) hơn 21ha, khu vực ấp Ông Hường trên mặt đường Đồng Khởi đối diện KCN Thạnh Phú rộng 23ha và khu đất quy hoạch nhà tang lễ Biên Hòa rộng 1,8ha cạnh bãi rác.

Trong buổi làm việc, thành viên trong đoàn chọn lựa 2 địa điểm là khu bãi rác cũ và khu đất gần ngã tư Cây Sung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn khảo sát điểm xây dựng nhà tang lễ tỉnh tại khu vực bãi rác Trảng Dài. Ảnh: VŨ HỘI

Khi nêu ý kiến, ông Đặng Minh Đức – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết cần phải tính toán kỹ vì việc xử lý rác chôn lấp tại đây là hơn 1 triệu tấn. Tuy đây là khu vực đất công nhưng chi phí vận chuyển rác đi đổ chỗ khác, xử lý môi trường khá nhiều.

Về khu vực hơn 21ha trên mặt đường 768B gần ngã tư Cây Sung, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh cho biết khu đất đang điều chỉnh quy hoạch đất ở, vì vậy cần rà soát lại quy hoạch đất, quy hoạch phân khu và tính toán đến việc quy định xây dựng nhà tang lễ cách khu dân cư là bao nhiêu mét.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn yêu cầu báo cáo cụ thể hơn về việc xử lý rác đã chôn lấp, chi phí xử lý tiếp giáp khu dân cư hiện hữu, quy hoạch mở rộng nếu nhà tang lễ có hỏa táng thì có đảm bảo cho khu dân cư…

Riêng khu vực gần ngã tư Cây Sung sẽ phải quy hoạch lại mục đích sử dụng đất, phân khu, tính toán chi phí bồi thường khi giải tỏa và chi phí đầu tư xây dựng đường 768B.

Phường Trảng Dài áp lực lớn về giao thông, giáo dục

Trong hôm nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai còn khảo sát khu vực xây dựng trường Tiểu học Trảng Dài 4 (gần ngã tư Cây Sung), mở rộng trường Trung học cơ sở Trường Sa và khu đất xây dựng trường phổ thông trung học.

Phó chủ tịch UBND phường Trảng Dài Trần Hùng cho biết địa phương đang rất áp lực vì thiếu trường lớp. Hiện trên địa bàn có 9 trường công lập với khoảng 30.000 học sinh. Cấp tiểu học hiện nay 45 em/lớp, trung học cơ sở trên 50 em/lớp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát một số khu vực xây dựng trường học. Ảnh: VŨ HỘI

“Phường thiếu trường học và các trường hiện có cũng rất thiếu thốn về cơ sở vật chất. Nếu không giải quyết trong năm nay thì khả năng năm học mới sẽ lại tái diễn cảnh các em phải học ca 3” - Phó chủ tịch UBND phường Trảng Dài nhấn mạnh.

Đặc biệt là trên địa bàn phường hiện nay không có một trường trung học phổ thông công lập nào. Vì vậy, học sinh phải đi học ở các địa phương khác, rất khó khăn. Vì vậy phường Trảng Dài đề xuất xây dựng một trường trung học phổ thông công lập với quy mô 4.000 học sinh, diện tích đất khoảng 3ha.

Ngoài ra trong giai đoạn 2025-2030, phường Trảng Dài đề xuất xây dựng thêm một trường mầm non, một trường Tiểu học Trảng Dài, một trường trung học cơ sở.

Chủ tịch UBND phường Trảng Dài Lê Kim Hường báo cáo với Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn trong buổi khảo sát. Ảnh: VŨ HỘI.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá hiện nay phường Trảng Dài gặp áp lực lớn nhất là hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường phải khảo sát làm ngay vì đã xuống cấp nặng như đường Nguyễn Thái Học, đường 768B...

Bên cạnh đó là giáo dục, trường lớp, dịch vụ công cộng còn thiếu, chưa đạt. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Đảng ủy, UBND phường Trảng Dài xây dựng kế hoạch 5 năm, 10 năm xây trường lớp phải đáp ứng theo tiêu chuẩn giáo dục. Những nội dung đề xuất phải đưa vào nghị quyết của phường, phân công nhiệm vụ rõ ràng, việc gì cấp thiết, cấp bách phải làm ngay.

Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai giao UBND phường Trảng Dài trong năm nay phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tập trung đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để cuối năm nay khởi công xây dựng trường học.