4 dự án BOT cửa ngõ đang tăng tốc, đã chốt thời gian khởi công 12/05/2026 17:25

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay, TP đang tập trung triển khai 14 dự án PPP và tăng tốc triển khai 4 dự án BOT cửa ngõ.

Mới đây, Sở Xây dựng đã có báo cáo UBND TP.HCM về tình hình thực hiện một số dự án PPP trọng điểm trên địa bàn TP. Đáng chú ý, 4 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM đang được gấp rút triển khai, đã có kế hoạch khởi công dự án.

TP.HCM sẽ khởi công các dự án BOT cửa ngõ vào đầu năm 2027. Ảnh: ĐT

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ đầu đường Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án có 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỉ đồng.

UBND phường Hiệp Bình đã ban hành thông báo thu hồi đất, phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.041/1.041 trường hợp. Đã chi trả cho 643/1.041 trường hợp; thu hồi mặt bằng 49/1.041 trường hợp với diện tích thu hồi 0,783/39,54 ha. Dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành trong quý II-2026. Di dời hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trong tháng 12-2026.

Dự án Quốc lộ 13 sau khi được nâng cấp sẽ giảm ùn ứ. Ảnh: ĐT

Dự án thành phần 2 - Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT), với tổng mức đầu tư hơn 6.271 tỉ đồng. Hiện Sở Tài chính đang thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Dự kiến, TP sẽ thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 2 (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoàn thành trong tháng 5-2026. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án hoàn thành trong tháng 9-2026.

TP sẽ lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoàn thành trong quý IV-2026. Khởi công xây dựng công trình trong tháng 1-2027, hoàn thành vào tháng 12-2028.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2025. Dự án có 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Bình Tân (nay thuộc phường An Lạc và phường Tân Tạo) có tổng mức đầu tư hơn 1.067 tỉ đồng.

Hiện nay đang chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng, dự kiến bàn giao mặt bằng từ tháng 6-2026.

Dự án thành phần 2 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Bình Chánh (nay thuộc phường Bình Đông, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh) có tổng mức đầu tư là 8.542 tỉ đồng.

Hiện nay, UBND phường Bình Đông đang ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết từng hộ dân dự kiến hoàn thành và tiến hành chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong tháng 5. Dự kiến bàn giao mặt bằng từ tháng 6 đến tháng 8-2026.

UBND xã Tân Nhựt đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự kiến chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong tháng 5 và bàn giao mặt bằng từ tháng 6 đến tháng 10-2026.

UBND xã Bình Chánh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày 22-4-2026. Dự kiến chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong tháng 5 và bàn giao mặt bằng từ tháng 6 đến tháng 12-2026.

Dự án thành phần 3 do Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án được đầu tư theo hợp đồng BOT.

Hiện nay, TP đang tổ chức thẩm định tiền khả thi trình UBND TP.HCM phê duyệt từ ngày 30-4 đến ngày 5-5. TP sẽ phê duyệt công trong quý IV-2026 và thi công hoàn thành vào cuối năm 2028.

Đối với dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 22, đoạn từ An Sương đến đường Vành đai 3 cũng đang được gấp rút triển khai. Dự án bao gồm 3 dự án thành phần.

Dự án Quốc lộ 22 cũng sắp hết cảnh kẹt xe. Ảnh: ĐT

Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ. Dự kiến công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng hoàn thành trước 30-8. Công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trước 30-12-2026.

Dự án thành phần 2: Di dời hạ tầng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 trên địa bàn quận 12. Công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trong tháng 12-2026.

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Dự án khởi công vào tháng 1-2027, hoàn thành vào tháng 12-2028.

Đối với dự án nâng cấp trục đường Bắc - Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành gồm 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 do Ban Giao thông làm chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam, kết hợp Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh, nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự kiến dự án sẽ được đấu thầu xây lắp, khởi công công trình tháng 1-2027, thi công hoàn thành công trình vào tháng 12-2028.

Dự án thành phần 2 do Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án thực hiện nâng cấp đường trục Bắc - Nam đầu tư theo phương thức đối tác công tư - Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - chuyển giao (BOT). Dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình trong tháng 1-2027. Thi công hoàn thành công trình vào tháng 12-2028.