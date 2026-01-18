TP.HCM sẵn sàng khởi công 4 dự án BOT cửa ngõ trong năm nay 18/01/2026 09:17

(PLO)- TP.HCM đang dồn lực giải phóng mặt bằng 4 dự án BOT cửa ngõ, tiến tới mục tiêu khởi công lần lượt trong năm 2026.

Sau nhiều năm trong tình trạng “thắt cổ chai” ở các cửa ngõ, TP.HCM gấp rút giải phóng mặt bằng cho 4 dự án BOT giao thông trọng điểm, mở đường khởi công trong năm 2026, kỳ vọng phá thế độc đạo và giảm áp lực ùn tắc kéo dài.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Quốc lộ 1 dài hơn 9,6 km, kéo dài từ đường Kinh Dương Vương đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, đang được chuẩn bị cho một đợt thay áo quy mô lớn. Theo kế hoạch, mặt đường sẽ được mở rộng từ 20-25 m lên 60 m, đáp ứng lưu lượng 10-12 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỉ đồng.

Cuối tháng 12-2025, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khâu then chốt quyết định thời điểm khởi công dự án.

Quốc lộ 1 sẽ được mở rộng lên 60m.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) cho biết, chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng hơn 9.600 tỉ đồng. Dự án được triển khai theo nhiều dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 đi qua phường Tân Tạo và An Lạc, có tổng vốn gần 1.068 tỉ đồng, ảnh hưởng đến 101 hộ dân; 61 hộ trong số này phải di dời hoàn toàn.

Hàng ngàn hộ dân sẽ giải tỏa để mở rộng đường.

Dự án thành phần 2 trải dài trên địa bàn xã Tân Nhựt và huyện Bình Chánh, với tổng vốn gần 8.543 tỉ đồng, liên quan đến khoảng 2.140 hộ dân, trong đó 1.761 hộ thuộc diện giải tỏa trắng.

TP đặt ra các mốc tiến độ cụ thể: Hoàn tất chi trả bồi thường chậm nhất vào ngày 30-3-2026; đến ngày 30-4-2026 cơ bản bàn giao xong mặt bằng, bảo đảm khởi công trong quý IV-2026 và đưa dự án vào khai thác vào quý IV-2028.

Để đạt được mục tiêu này, trong chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo UBND TP.HCM, yêu cầu các địa phương liên quan dồn lực cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngay trong tháng 1-2026, UBND phường An Lạc và Tân Tạo phải phê duyệt, công bố phương án bồi thường. Các địa phương Bình Đông, Tân Nhựt và Bình Chánh phải hoàn tất phương án bồi thường trong quý I. Song song đó, hồ sơ kiến trúc, môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi cũng phải được hoàn chỉnh trong tháng 1, tạo nền tảng cho các bước triển khai tiếp theo.

Ở cửa ngõ Đông Bắc TP, Quốc lộ 13 - tuyến đường được ví như mạch máu duy nhất nối Bình Dương với khu vực Thủ Đức cũ bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng.

Về quy mô, tuyến đường sẽ được mở rộng từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, tổng mức đầu tư khoảng 21.724 tỉ đồng, mở rộng đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn xe, rộng 60 m. Đáng chú ý, dự án xây dựng một đường trên cao dài 3,2 km với quy mô 4 làn xe, đường song hành hai bên (60 km/h) giúp tách biệt dòng xe, hạn chế xung đột với các đường băng ngang.

Quốc lộ 13 sẽ mở rộng lên 60m.

So với nhiều dự án hạ tầng khác, tiến độ triển khai mở rộng Quốc lộ 13 được đánh giá là tương đối khả quan. Cuối năm 2025, hàng trăm hộ dân đã nhận tiền bồi thường, từng bước ổn định cuộc sống, tạo tiền đề để dự án tăng tốc trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, toàn dự án ảnh hưởng đến 1.053 trường hợp, trong đó khoảng 220 trường hợp phải bố trí tái định cư. Riêng tại phường Hiệp Bình, công tác chi trả bồi thường đã hoàn tất cho khoảng 300 trường hợp; số còn lại dự kiến sẽ được giải quyết dứt điểm trong quý I.

Để bảo đảm tiến độ chung, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường và thu hồi đất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức phải hoàn thành trong quý I đối với dự án thành phần 1. Song song đó, hồ sơ lập, thẩm định và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 2 phải hoàn tất trước ngày 30-1.

Giải tỏa hơn 1.500 trường hợp mở rộng cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Ở cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, Quốc lộ 22 từ lâu được xem là một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông, đặc biệt trên địa bàn Hóc Môn và Củ Chi cũ, nơi lưu lượng phương tiện ngày càng vượt xa khả năng chịu tải của hạ tầng hiện hữu. Trong bối cảnh đó, dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 22 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, từng bước giải tỏa áp lực giao thông kéo dài nhiều năm qua.

Dự án tập trung vào đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3, có chiều dài khoảng 8 km, với tổng mức đầu tư khoảng 10.400 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, đi qua địa bàn ba xã Bà Điểm, Hóc Môn và Xuân Thới Sơn. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 200.600 m², trong đó phần đất do Nhà nước quản lý chiếm khoảng 12.560 m².

TP sẽ giải tỏa hơn 1.500 trường hợp để mở rộng Quốc lộ 22. Ảnh: Nguyễn Tiến

Quy mô giải phóng mặt bằng của dự án được đánh giá là tương đối lớn. Toàn tuyến dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 1.510 trường hợp, trong đó 405 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ và 1.105 trường hợp bị giải tỏa một phần.

Hiện Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn đang phối hợp chặt chẽ với UBND các xã trong phạm vi dự án triển khai khảo sát hiện trạng, đo vẽ chi tiết, làm cơ sở cho công tác bồi thường và thu hồi đất. Theo kế hoạch, trong quý II-2026 sẽ chi khoảng 6.200 tỉ đồng để bồi thường cho toàn bộ 1.510 trường hợp bị ảnh hưởng trên địa bàn ba xã Bà Điểm, Hóc Môn và Xuân Thới Sơn.

Ở khu vực phía Nam TP.HCM, dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành) đang được xác định là một trong những công trình chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Trước thực tế này, UBND TP.HCM mới đây đã yêu cầu Ban giao thông triển khai song song nhiều thủ tục quan trọng, từ thi tuyển phương án kiến trúc đến điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, nhằm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư.

Toàn tuyến trục Bắc – Nam có chiều dài khoảng 8,1 km, với tổng mức đầu tư gần 9.894 tỉ đồng, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa khu Nam thành phố và hệ thống cao tốc, cảng biển khu vực phía Nam.