TP.HCM thống nhất mở rộng Quốc lộ 13, chi trả bồi thường trong tháng 12 24/10/2025 14:22

(PLO)- UBND TP.HCM vừa thống nhất kế hoạch triển khai dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương, tổng vốn hơn 21.700 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2028.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM về kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 2, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao các Sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan ưu tiên tập trung giải quyết các nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối đôn đốc các Sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch đề ra; trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Quốc lộ 13 sắp được mở rộng lên 10 làn xe, Ảnh: Thuận Văn

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), đầu tư theo phương thức đối tác công tư - Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) có mốc tiến độ chính như sau:

Lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 2 (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoàn thành trong quý IV-2025;

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án hoàn thành trong quý I, đầu quý II-2026;

Lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoàn thành trong quý III-2026;

Lựa chọn nhà thầu xây dựng và Khởi công xây dựng công trình trong quý IV-2026; Hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng, khai thác từ năm 2028.

Dự án sẽ được mở rộng từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình giáp Bình Dương cũ, với tổng mức đầu tư khoảng 21.724 tỉ đồng, bao gồm lãi vay. Nguồn vốn nhà nước hơn 14.700 tỉ đồng, vốn huy động khoảng 7.017 tỉ đồng.

Về quy mô, tuyến đường này sẽ được mở rộng đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn xe, rộng 60 m với vận tốc 80 km/h, trồng cây xanh và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến. Đáng chú ý, dự án xây dựng một đường trên cao dài 3,2 km với quy mô 4 làn xe, đường song hành hai bên (60 km/h) giúp tách biệt dòng xe, hạn chế xung đột với các đường băng ngang.

UBND phường Hiệp Bình, nơi tuyến đường đi qua cho biết đã hoàn tất công tác đo đạc, kiểm đếm nhà đất trong phạm vi giải tỏa. Hơn 830 hồ sơ pháp lý đã được xác minh và dự kiến công tác chi trả bồi thường sẽ được thực hiện trong tháng 12 tới.