TP.HCM chốt ngày khởi công, mở rộng Quốc lộ 13 lên 10 làn xe 17/10/2025 08:09

(PLO)- Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên 10 làn xe, dự kiến khởi công quý 4-2026, với tổng mức đầu tư khoảng 21.724 tỉ đồng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có công văn gửi UBND TP.HCM về kế hoạch chi tiết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Theo đó, Sở Xây dựng đã lập kế hoạch chi tiết dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 với các mốc tiến độ cụ thể.

Theo kế hoạch, việc lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi) sẽ hoàn thành trong Quý 4-2025. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án hoàn thành trong Quý 1, đầu Quý 2-2026.

Sau khi hoàn thiện thiết kế cơ sở, dự án sẽ lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng trong quý 3-2026, trước khi lựa chọn nhà thầu xây dựng và khởi công công trình vào quý 4-2026. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2028.

Quốc lộ 13 thường xuyên ùn ứ.

Dự án Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình giáp Bình Dương cũ, với tổng mức đầu tư khoảng 21.724 tỉ đồng, bao gồm lãi vay. Nguồn vốn nhà nước hơn 14.700 tỉ đồng, vốn huy động khoảng 7.017 tỉ đồng.

Về quy mô, tuyến đường này sẽ được mở rộng đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn xe, rộng 60 m với vận tốc 80 km/h, trồng cây xanh và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến. Đáng chú ý, dự án xây dựng một đường trên cao dài 3,2 km với quy mô 4 làn xe, đường song hành hai bên (60 km/h) giúp tách biệt dòng xe, hạn chế xung đột với các đường băng ngang.

Dự án BOT Quốc lộ 13 là một trong 5 dự án BOT cửa ngõ đang được TP.HCM triển khai theo cơ chế Nghị quyết 98.

Để có cơ sở tổ chức phối hợp chặt chẽ triển khai dự án theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, đảm bảo kế hoạch đã được HĐND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo UBND TP chấp thuận thông qua kế hoạch chi tiết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), đầu tư theo phương thức BOT.

Đồng thời, giao các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan ưu quan ưu tiên giải quyết các nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng (cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.