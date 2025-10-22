TP.HCM: Cận cảnh 6 km Quốc lộ 13 sắp mở rộng, làm đường trên cao 22/10/2025 15:06

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi đến UBND TP đề xuất kế hoạch chi tiết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh giới cũ tỉnh Bình Dương, với tổng chiều dài khoảng 6 km.

Đáng chú ý, dự án này dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2026 và hoàn thành trong năm 2028, kỳ vọng sẽ gỡ bỏ "nút thắt" giao thông vốn tồn tại nhiều năm tại cửa ngõ Đông Bắc TP.

Theo ghi nhận thực tế từ PLO trên toàn tuyến đường chuẩn bị mở rộng, tình trạng ùn tắc giao thông hiện đang là vấn đề nhức nhối, gần như trở thành đặc điểm “cố hữu” trên trục đường huyết mạch này.

Tuyến đường dài 6 km nhưng dày đặc các giao cắt phức tạp, nút thắt cổ chai, gây ngắt quãng dòng phương tiện và làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Đây cũng là tuyến đường đóng vai trò then chốt, kết nối nhiều khu vực phía Bắc TP.HCM với trung tâm đô thị.

Cầu Vĩnh Bình, điểm cuối của dự án.

Lưu lượng xe cộ từ Bình Dương, Bình Phước cũ đổ về TP.HCM qua tuyến đường này luôn ở mức cao.

Khu vực ngã tư Bình Phước.

Khi gặp các điểm giao cắt như đường số 3, Đinh Thị Thi, Hiệp Bình…, dòng xe lập tức bị ngắt quãng dẫn đến ùn ứ nghiêm trọng. Một số điểm nóng khác có thể kể đến như khu vực cầu Đúc Nhỏ, cầu Ông Dầu, hay đoạn rào chắn đường ray gần giao lộ Phạm Văn Đồng.

﻿ ﻿ ﻿ Tại các giao lộ, dòng xe thường xuyên xung đột.

Học sinh phải băng qua đường lớn để đến trường.

Xe đi ngược chiều trên quốc lộ.

Xe ken đặc mỗi khung giờ cao điểm.

Xe xếp hàng chờ lưu thông qua cầu Bình Triệu 2.

Người dân sinh sống và làm việc quanh khu vực này không giấu được sự phấn khởi khi hay tin dự án mở rộng Quốc lộ 13 sắp được triển khai.

Chị Hoàng Thu Hà (ngụ phường Hiệp Bình), hàng ngày di chuyển từ ngã tư Bình Phước đến Hàng Xanh, chia sẻ: Tình trạng giao thông hiện tại thật sự rất bức bách, nhất là đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu. Mỗi sáng xe cứ nhích từng chút một, nhất là ở các giao lộ. Trước mắt, cần nghiên cứu kỹ lộ trình xe di chuyển để phân luồng hợp lý. Phải mở rộng ngay đoạn từ vòng xoay Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước, không nên để xe tải, xe khách chạy xuyên tâm thành phố".

Tương tự, ông Nguyễn Phi Ngọc (ngụ phường Dĩ An) cho rằng trước khi mở rộng, cần rà soát toàn bộ các nút cổ chai hiện hữu, đồng thời thiết kế lại hệ thống phân luồng giao thông và tín hiệu đèn cho đồng bộ. Cạnh đó, tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, khi thi công cần tính toán kỹ càng các phương án để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân..

Bà Bùi Thị Trúc Ly (ngụ phường Hiệp Bình) chia sẻ, gia đình đã nghe thông tin dự án sắp triển khai, đồng thời cũng bắt đầu nghe phong phanh về phương án đền bù, giải tỏa, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông báo chính thức. Theo bà Ly, việc mở rộng Quốc lộ 13 là rất cần thiết, nếu gia đình nằm trong diện phải di dời, bà sẵn sàng chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự phát triển chung của TP.

Theo quy hoạch, dự án mở rộng Quốc lộ 13 sẽ nâng cấp mặt đường từ 4-6 làn xe lên 10 làn, với bề rộng toàn tuyến đạt 60 m. Hai bên đường sẽ bố trí hành lang cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt, khoảng 3,2 km đoạn giữa tuyến sẽ được xây dựng cầu cạn (đường trên cao) quy mô 4 làn xe, kèm theo hệ thống đường song hành hai bên.

Tổng mức đầu tư cho dự án gần 21.000 tỉ đồng. Dự kiến, sẽ có khoảng 1.055 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó hơn 200 hộ phải giải tỏa hoàn toàn.