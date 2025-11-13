TP.HCM tách xe tải nặng và xe 2 bánh trên Quốc lộ 13 13/11/2025 10:23

(PLO)- Trong tháng 11, Quốc lộ 13, Quốc lộ 51, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT.743A sẽ được điều chỉnh phân làn theo hướng tách dòng xe tải nặng với xe 2 bánh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 (đoạn qua khu vực Bình Dương cũ) kể từ ngày 20-11.



Cụ thể, làn đường ngoài cùng bên trái (sát dải phân cách giữa) sẽ dành riêng cho các loại xe ô tô lưu thông.

Làn giữa được bố trí cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải có tải trọng dưới 3,5 tấn. Trong khi đó, làn sát vỉa hè sẽ dành cho mô tô, xe hai bánh và ba bánh.

Về tốc độ tối đa, các loại xe tải, xe khách cùng xe hai và ba bánh được phép di chuyển không quá 60km/h; riêng ô tô con được lưu thông tối đa 70km/h.

Bên cạnh đó, vạch sơn phân làn giữa làn thứ hai và làn sát vỉa hè sẽ được thay đổi từ vạch liền sang vạch đứt để phù hợp với phương án mới.

Quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương. Ảnh: Thuận Văn

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý các trường hợp lưu thông sai quy định nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13. Công ty Cổ phần Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC được giao triển khai khẩn trương việc điều chỉnh, lắp đặt và bổ sung hệ thống biển báo giao thông đúng theo kế hoạch.

Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ phối hợp cùng lực lượng CSGT và chính quyền địa phương trong quá trình lắp đặt để thông tin kịp thời đến người dân và các lực lượng chức năng.

Sau khi hoàn tất điều chỉnh sẽ tiến hành theo dõi tình hình giao thông và báo cáo kết quả sau 30 ngày. Trường hợp xảy ra ùn tắc hoặc tình hình giao thông diễn biến phức tạp, các đơn vị báo cáo về Sở Xây dựng để xem xét, đề xuất phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng đã thông tin về việc điều chỉnh, phân luồng lại giao thông trên các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 51, nhằm tách riêng làn lưu thông giữa xe tải trọng lớn và xe máy, giảm thiểu nguy cơ va chạm và tai nạn.

Cụ thể, kể từ ngày 14-11, tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến Võ Văn Kiệt, thuộc địa bàn Bình Dương cũ) sẽ được tổ chức lại giao thông với ba làn xe cho mỗi chiều.

Tương tự, trên tuyến Quốc lộ 51 (đoạn đi qua Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), phương án phân làn mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17-11. Phương án phân làn cũng tương tự như Quốc lộ 13.