TP.HCM đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT 07/10/2025 07:50

Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về báo cáo tiến độ dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ TP.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến của các đơn vị tham dự tại cuộc họp ngày 30-9, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các Sở ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc thủ tục, pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đúng quy định, đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

UBND TP giao Sở NN&MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 10-10.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế của các địa phương, giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, phân bổ quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội cho các dự án, đặc biệt các dự án có quy mô trên 1000 hộ, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước 15-10.

Chủ tịch UBND các phường, xã được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tính chủ động theo thẩm quyền, thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể và chi tiết theo đúng quy định, phấn đấu phê duyệt trong tháng 12-2025.

Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh) sẽ được mở rộng.

Về dự án cầu đường Bình Tiên, UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương có ý kiến góp ý về các Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) điều chỉnh theo đề nghị của UBND phường Phú Định, UBND xã Bình Hưng;

Giao 2 phường này khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) trước ngày 10-10.

Giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự trước ngày 15-10. 1.1.4. Giao phường xã (Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông, xã Bình Hưng) khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá đất, bố trí quỹ nhà tái định cư, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể và chi tiết trong tháng 12-2025.

Ngoài ra, 4 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM như mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, nâng cấp Quốc lộ 22, nâng cấp trục đường Bắc - Nam, UBND TP cũng giao mốc thời gian cụ thể để hoàn tất các thủ tục thẩm định, bồi thường, tái định cư, trình duyệt trong thời gian tới.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1, TP giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục thi tuyển kiến trúc (nút giao thông Bình Thuận, nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền), trình phê duyệt trước ngày 10-10; tổ chức lập, thẩm định, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trước ngày 15-12.