Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong 10/05/2026 11:28

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến hai người tử vong.

Ngày 10-5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thương Tâm (36 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).

Tài xế này bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với ông Tâm. Ảnh: C.A

Ông Tâm là tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn khiến hai người tử vong xảy ra trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 24-4, ông Tâm điều khiển xe tải 29E-219.24 chở cát lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, theo hướng từ phường Ea Kao đến quốc lộ 14, xã Hòa Phú (Đắk Lắk).

Khi đến khu vực ngã tư giao nhau với tỉnh lộ 2, nơi có biển cảnh báo đi chậm và biển hạn chế tốc độ dưới 60 km/giờ nhưng thấy đường vắng, tài xế đã chủ quan. Người này không giảm tốc độ, thiếu quan sát dù đèn tín hiệu đang nhấp nháy vàng.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: C.S

Tại địa điểm trên, xe tải do tài xế Tâm điều khiển xảy ra va chạm với taxi 50H-473.34, do anh TĐT (31 tuổi, ngụ xã Ea Na, Đắk Lắk), điều khiển chở theo ông LVD (62 tuổi, ngụ Thanh Hóa).

Vụ tai nạn khiến xe tải tông, đẩy taxi trượt dài khoảng 50 m, tông vào cột điện bên đường mới dừng lại. Sau tai nạn, hai người đi trên taxi đều tử vong.