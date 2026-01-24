Xe tải nghi mất thắng, tông chết 3 con bò, gây tai nạn liên hoàn 24/01/2026 12:18

(PLO)- Chiếc xe tải nghi mất thắng ở Đắk Lắk tông vào ô tô, xe tải phía trước và tông chết ba con bò của người dân.

Ngày 24-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, ngụ xã Ea Đar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột.

Bò bị tông chết liên quan vụ tai nạn. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, ông Minh điều khiển xe tải 47H-04902 lưu thông trên đường 10/3, theo hướng từ Đắk Lắk đi Lâm Đồng.

Video xe tải nghi mất thắng gây tai nạn liên hoàn

Khi đến giao lộ đường 10/3 với đường Phạm Ngũ Lão, phường Buôn Ma Thuột, xe tải do ông Minh điều khiển có dấu hiệu mất thắng, tông trúng xe tải 47H-02739, do ông Phạm Phi Sơn (43 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều.

Ô tô bị tông hỏng. Ảnh: T.D

Sau đó, xe tải do ông Minh điều khiển tiếp tục tông trúng một ô tô khác ở phía trước. Chỉ đến khi tông vào trụ đèn chiếu sáng và dải phân cách cứng trên đường, xe tải do ông Minh điều khiển mới dừng lại.

Xe tải chỉ dừng lại khi tông vào dải phân cách cứng. Ảnh: T.D

Theo Cảnh sát giao thông, ngoài việc tông xe liên hoàn, xe tải do ông Minh điều khiển đã tông chết ba con bò của người dân trên đường.