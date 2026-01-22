Kết quả nồng độ cồn tài xế xe tải vụ tai nạn làm 2 người tử vong ở Huế 22/01/2026 14:56

(PLO)- Liên quan vụ tai nạn xe tải tông nhiều xe máy, xe đạp ở Huế khiến 2 người chết, cơ quan chức năng bước đầu xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Ngày 22-1, thông tin từ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng liên quan để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Rất nhiều người dân theo dõi vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Trần Văn Quang (ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) - người điều khiển xe tải biển số 75A-386.30.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế không có nồng độ cồn và không có chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 48 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 75A-386.30 do tài xế Trần Văn Quang điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B.

Khi đi qua đoạn gần cổng trường THPT Tố Hữu (thuộc địa phận phường Phong Quảng) thì bất ngờ xe tải này va chạm với nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp của người dân đi chợ sớm và nhóm học sinh đang đến trường.

Vụ va chạm khiến bà NTKC và em ĐDP ngã xuống đường, tử vong tại chỗ; 2 người khác bị thương được đưa đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Tại hiện trường, nhiều phương tiện xe máy, xe đạp nằm ngổn ngang và bị hư hỏng nặng, có xe vỡ nát.