Tai nạn liên hoàn ở Huế khiến 2 người chết, 2 người bị thương 22/01/2026 09:35

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Phong Quảng (TP Huế) khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Sáng 22-1, lãnh đạo UBND phường Phong Quảng (TP Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết và hai người bị thương.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B. Khi đến đoạn qua phường Phong Quảng thì xảy ra tai nạn giao thông với xe máy và xe đạp.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, các phương tiện xe máy và xe đạp nằm trên đường và hư hỏng nặng. Sự việc thu rất đông người dân địa phương đến theo dõi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.