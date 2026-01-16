Thanh Hóa: Khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 4 người tử vong 16/01/2026 19:51

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Chiều 16-1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả bước đầu của cơ quan công an xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn do Phan Văn Trường điều khiển xe ô tô 38C - 229.33 không chú ý quan sát nên đã đâm va vào đuôi rơ mooc 35RM - 005.20.

Hành vi của Trường có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, bản thân Trường cũng bị thương tích và đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Ngay sau khi Phan Văn Trường điều trị thương tích ổn định và có kết quả giám định nguyên nhân tử vong đối với các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-1, tại Km 334+300 đường cao tốc Bắc – Nam theo hướng Nghệ An đi Hà Nội, đoạn qua thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Ảnh: CATH cung cấp

Ô tô khách 38C - 229.33, do Phan Văn Trường (40 tuổi), ngụ tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi rơ mooc biển kiểm soát 35RM-005.20 của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.11 đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo mang BKS 36C-111.46, kéo theo rơ mooc BKS 36RM - 001.36 đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ mooc 35RM - 005.20, nhưng không va chạm với xe khách 16 chỗ.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 6 người bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.