Vụ tai nạn 4 người tử vong ở Thanh Hóa: Do tài xế thiếu quan sát 14/01/2026 14:53

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong do tài xế không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.

Chiều 14-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 khiến 4 người tử vong là do các tài xế không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: CATH cung cấp

Theo cơ quan công an, hai tài xế liên quan gồm Phan Văn Trường (40 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), lái xe khách 16 chỗ và Trịnh Khắc Hưng (37 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), lái xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46. Cả hai tài xế được xác định đã không đảm bảo khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Ảnh: CATH cung cấp

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Ông yêu cầu bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị để cứu chữa, tạo điều kiện cho gia đình các nạn nhân nếu có nhu cầu chuyển tuyến điều trị.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 rạng sáng 14-1, tại Km334+300 cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, đoạn qua thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra tai nạn giữa 3 ô tô.

Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 38C-229.33 do Phan Văn Trường điều khiển chở 9 người, lưu thông hướng Nghệ An – Hà Nội, đã đâm vào phía sau rơ moóc biển kiểm soát 35RM-005.20 của xe đầu kéo 35A-463.11 do Bùi Văn Hồi (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ trên làn sát lề phải.

4 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn đã được chuyển ra Hà Nội điều trị. Ảnh: CATH cung cấp

Sau cú va chạm, xe khách xoay ngang và tiếp tục bị xe đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46 do Trịnh Khắc Hưng điều khiển tông vào từ phía sau.

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và 5 người bị thương. Ba phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.