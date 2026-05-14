Sáng nay, đường Cộng Hòa tiếp tục ùn ứ kéo dài trước ngày tổ chức giao thông 3 chiều 14/05/2026 09:49

(PLO)- Vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT - Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã tăng cường phân luồng giao thông trên đường Cộng Hòa trong thời gian chờ tổ chức lại giao thông vào ngày 15-5.

Theo ghi nhận của PLO, vào cao điểm sáng ngày 14-5, đường Cộng Hòa ùn ứ kéo dài từ đường Trường Chinh tới cầu vượt Lăng Cha Cả, các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Tại đây, lực lượng CSGT - Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã tích cực phân luồng, điều tiết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Giao thông trên đường Cộng Hòa sáng ngày 14-5.

Từ khoảng 7 giờ sáng - đúng giờ cao điểm, hướng từ Trường Chinh về trung tâm TP.HCM, lượng phương tiện di chuyển rất cao, khi đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám gặp nút thắt cổ chai khiến khu vực ùn ứ kéo dài. Nhiều người dân ngay khi thoát khỏi cầu vượt Hoàng Hoa Thám đã chọn cách băng qua các cọc tiêu nhựa để len sang làn đường khác nhằm thoát ùn ứ nhanh hơn.

Theo kế hoạch, ngày mai (15-5) TP.HCM sẽ tổ chức giao thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa. Ngày hôm nay, các phương tiện lưu thông như cũ. Hiện đơn vị thi công đang lắp đặt dải phân cách cứng trên đường khiến nhiều người "hoang mang" khi di chuyển.

Anh Lâm Văn Hiệp cho biết: "Do chưa tới ngày phân luồng chính thức nên nhiều người không biết di chuyển như thế nào. Ngày hôm trước, tôi sợ cấm xe lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám nên đi dưới dạ cầu. Nhiều người cũng đi như tôi khiến khu vực dưới dạ cầu ùn ứ kéo dài. Tới hôm nay, mọi người lại đổ dồn lên cầu làm cả khu vực ùn ứ. Rất mong cơ quan chức năng sớm triển khai, phân luồng hiệu quả để người dân đi lại thuận tiện hơn".

Từ sáng sớm, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã túc trực tại các nút giao trọng điểm để điều tiết, phân luồng phương tiện. Lực lượng CSGT liên tục nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, di chuyển đúng làn đường nhằm hạn chế xung đột giao thông, ùn ứ kéo dài.

"Hiện TP.HCM chưa thí điểm phân luồng giao thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa. Lực lượng CSGT đang hỗ trợ phân luồng giao thông trong thời gian Sở Xây dựng triển khai thi công. Từ ngày 15-5 sẽ chính thức áp dụng, theo đó chúng tôi sẽ tiếp tục phân luồng, lắng nghe để điều tiết để đảm bảo đi lại. Đối với làn đường 3 chiều, các phương tiện được lưu thông bình thường" - Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất thông tin.

Từ ngày 15-5 sẽ tổ chức giao thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa.

Cao điểm sáng sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Cao điểm chiều sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Thời gian giờ cao điểm do lực lượng CSGT tổ chức điều tiết, phân luồng.

2 làn đường tại vị trí giữa tim đường: Chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.