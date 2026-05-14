Từ 15-5, hành khách có thể đổi, trả vé tàu trực tuyến không cần ra ga 14/05/2026 13:57

(PLO)- Từ 0 giờ ngày 15-5, hành khách có thể đổi vé, trả vé tàu trực tuyến ngay trên hệ thống bán vé điện tử mà không cần đến nhà ga làm thủ tục như trước.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ ngày 15-5 sẽ chính thức triển khai tính năng đổi vé, trả vé tàu trực tuyến trên website bán vé chính thức dsvn.vn.

Theo đó, thay vì phải trực tiếp đến ga để làm thủ tục đổi hoặc trả vé, hành khách có thể thực hiện các thao tác ngay trên hệ thống trực tuyến. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn khi có nhu cầu thay đổi lịch trình đột xuất.

Một điểm đáng chú ý là mọi giao dịch đổi, trả vé đều được xác thực bằng mã OTP gửi qua số điện thoại đã đăng ký khi mua vé, nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hành khách.

Hành khách vào mục trả vé tàu và làm theo các hướng dẫn. Ảnh: V.LONG

Hiện tính năng này áp dụng đối với vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán qua VietQR bằng tài khoản ngân hàng tại các cửa bán vé (không áp dụng với ví điện tử).

Hành khách được phép thay đổi ngày đi hoặc giờ đi tàu, nhưng phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 tiếng đồng hồ. Mỗi vé chỉ được đổi một lần và phải giữ nguyên thông tin hành khách cũng như hành trình, gồm ga đi và ga đến.

Phí đổi vé là 20.000 đồng/vé/lần. Riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng, mức phí là 10.000 đồng/vé/lần.

Trường hợp hành khách trả lại vé sau khi đã đổi, mức phí trả vé sẽ là 30% giá trị vé.

Trước đó, ngành đường sắt đã triển khai tính năng trả vé trực tuyến qua email và nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự thuận tiện, nhanh chóng, giúp hành khách chủ động hơn trong việc điều chỉnh kế hoạch di chuyển.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc liên tục nâng cấp hệ thống bán vé điện tử là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành. Các tiện ích mới không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn góp phần xây dựng dịch vụ vận tải đường sắt hiện đại, văn minh hơn.

Cách đổi, trả vé trực tuyến

Hành khách truy cập website dsvn.vn, chọn mục “Đổi, trả vé” và thực hiện theo 4 bước:

Bước 1: Nhập thông tin vé. Hệ thống tự động kiểm tra điều kiện đổi, trả. Nếu đủ điều kiện, màn hình sẽ hiển thị mức phí và khoản chênh lệch (nếu có).

Nhập thông tin vé. Hệ thống tự động kiểm tra điều kiện đổi, trả. Nếu đủ điều kiện, màn hình sẽ hiển thị mức phí và khoản chênh lệch (nếu có). Bước 2: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận. Hệ thống gửi mã OTP qua số điện thoại đã đăng ký (phí 1.000 đồng/tin nhắn) hoặc qua email (miễn phí).

Kiểm tra lại thông tin và xác nhận. Hệ thống gửi mã OTP qua số điện thoại đã đăng ký (phí 1.000 đồng/tin nhắn) hoặc qua email (miễn phí). Bước 3: Nhập mã OTP để xác thực. Mã có hiệu lực trong 60 giây.

Nhập mã OTP để xác thực. Mã có hiệu lực trong 60 giây. Bước 4: Hoàn tất giao dịch. Hệ thống gửi thông báo xác nhận qua email hoặc số điện thoại đăng ký.

Đối với vé mua trực tiếp tại quầy, khi có nhu cầu đổi vé, hành khách vẫn phải đến ga gần nhất để được hỗ trợ và mang theo giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên vé.

Xem hướng dẫn đổi, trả vé tàu chi tiết.