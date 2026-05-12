Phân luồng giao thông cao tốc Vũng Áng - Bùng hai ngày 12 và 13-5 12/05/2026 08:44

(PLO)- Trong ngày 12 và 13-5, cao tốc Vũng Áng - Bùng tạm cắt đường tại một số nút giao để lắp đặt hệ thống giám sát.

Ngày 12-5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4-Cục Cảnh sát giao thông thông báo khẩn đến người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng về kế hoạch tổ chức phân luồng.

Việc phân luồng được thực hiện trong hai ngày 12 và 13-5 nhằm phục vụ thi công, lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên tuyến.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Theo đó, từ 7 giờ đến 11 giờ 30 ngày 12-5, lực lượng chức năng cắt đường cả hai chiều từ nút giao Tiến Châu - Văn Hóa đến nút giao Quốc lộ 12A - Ba Đồn.

Hướng Bắc - Nam: Người tham gia giao thông đi ra khỏi cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa, rẽ trái đi vào đường tỉnh 22 để tiến ra Quốc lộ 1 đi vào phía Nam. Phương tiện có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Quốc lộ 12A - Ba Đồn hoặc các nút giao tiếp theo.

Hướng Nam - Bắc: Phương tiện lưu thông ra khỏi cao tốc tại nút giao Quốc lộ 12A, rẽ trái vào đường Quốc lộ 12A để đi tiếp về phía Bắc. Sau đó, xe có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa hoặc các nút giao tiếp theo.

Từ 6 giờ 30 đến 12 giờ ngày 13-5, tuyến cao tốc tiếp tục bị cắt đường cả hai chiều, đoạn từ nút giao Quốc lộ 12C - Kỳ Anh đến nút giao Tiến Châu - Văn Hóa.

Hướng Bắc - Nam: Các phương tiện đi ra khỏi cao tốc tại nút giao Quốc lộ 12C - Kỳ Anh, rẽ trái về Quốc lộ 1A để đi tiếp vào phía nam; có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa hoặc các nút giao tiếp theo.

Hướng Nam - Bắc: Phương tiện đi ra khỏi cao tốc tại nút giao Tiến Châu - Văn Hóa, rẽ phải vào đường ĐT22 tiến ra Quốc lộ 1 để di chuyển về phía Bắc; có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Quốc lộ 12C - Kỳ Anh hoặc các nút giao tiếp theo.

Cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý, tuyến đường tỉnh 22, đoạn nối từ nút giao Tiến Châu - Văn Hóa đến Quốc lộ 1A là đường nhỏ, hẹp và có nhiều khúc cua. Địa hình này tương đối khó khăn cho các loại xe tải lớn khi tham gia giao thông.

Do đó, người điều khiển phương tiện đánh giá đúng kích thước xe để lựa chọn nút giao ra khỏi hoặc nhập lại tuyến cao tốc sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển.