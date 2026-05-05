Tạm đóng đường cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ để thi công 05/05/2026 08:45

(PLO)-Tuyến đường cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ được CSGT phân luồng tại các nút giao để đảm bảo an toàn cho thi công tạm thời.

Ngày 5-5, Đội CSGT số 4 (Cục CSGT) thông tin, thực hiện cấm đường trên tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ để thi công lắp đặt giá long môn thuộc thành phần của hệ thống giám sát và thu phí.

Cụ thể, đóng cả hai chiều đường của cao tốc từ nút giao Quốc lộ 9B (km673+836) đến nút giao Trường Phú (km690+765) và từ nút giao Quốc lộ 12A (km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (km626+690).

Thời gian cấm đường để thi công từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ đến 17giờ 30 phút ngày hôm nay.

Các phương tiện sẽ được phân luồng, hướng dẫn tại các điểm lên xuống. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Người dân lưu thông cần nắm thông tin và lựa chọn tuyến đường phù hợp trên tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ.

Đồng thời, các nhà xe, tài xế khi di chuyển trên cao tốc luôn giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước. Các xe phải đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc.

Trường hợp xe gặp sự cố cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150 m. Người dân có thể liên hệ hotline 19008099 khi cần hỗ trợ.