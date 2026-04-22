Đóng luân phiên cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ đến 26-4 để thi công 22/04/2026 08:56

(PLO)-Lực lượng chức năng thông báo đến người điểu khiển giao thông khi đi trên cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh -Cam Lộ để có lộ trình phù hợp.

Ngày 22-4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 Cục CSGT - Bộ Công an cho biết đơn vị đang đóng luân phiên một số nút giao lên xuống trên đường cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ để thi công.

Theo đó, từ ngày 22 đến 26-4, trên tuyến cao tốc nói trên các đơn vị thi công sẽ lắp đặt giá long môn thuộc thành phần của hệ thống giám sát, thu phí.

Cảnh sát giao thông phân luồng hướng dẫn tại các nút giao lên xuống khi đóng đường. Ảnh: MT.

Ngày 22-4 đóng đường cả hai chiều của cao tốc từ nút giao Việt Trung đến nút giao Nhật Lệ. Ngày 23-4 đóng đường cả hai chiều của cao tốc từ nút giao Cự Nẫm đến nút giao Việt Trung.

Ngày 24-4 đóng đường cả hai chiều cao tốc từ nút giao Nhật Lệ đến nút giao Quốc lộ 9B.

Ngày 25-4 đóng cả hai chiều đường của cao tốc từ nút giao Quốc lộ 9B đến nút giao Trường Phú. Ngày 26-4 đóng đường cả hai chiều cao tốc từ nút giao Quốc lộ 12A đến nút giao Cự Nẫm.

Thời gian cấm đường để thi công từ 7 giờ đến 11 giờ 30 hàng ngày từ ngày 22-4 đến ngày 26-4.

Các nút giao được luân phiên đóng đường. Ảnh: MT.

Để người điều khiển phương tiện biết và lựa chọn tuyến đường phù hợp trên tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe khi di chuyển trên cao tốc luôn giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc.

Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150 m. Liên hệ hotline 19008099 khi cần hỗ trợ.