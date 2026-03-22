6 trẻ em liên quan vụ nhiều ô tô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc 22/03/2026 19:41

(PLO)-Công an làm việc với sáu trẻ em sau khi tiếp nhận thông tin nhiều ô tô bị ném vỡ kính trên cao tốc ở Quảng Trị.

Tối 22-3, lãnh đạo xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết công an đã xác định sáu trẻ em liên quan vụ nhiều ô tô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc đoạn qua địa bàn này.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra khoảng 20 giờ 30 ngày 21-3 trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận thôn Liên Thủy, xã Bắc Trạch.

Xe tải bị ném đá vỡ kính khi đi trên cao tốc qua tỉnh Quảng Trị.

Các trẻ em đã ném đá làm hư hỏng bốn ô tô, trong đó có hai ô tô tải và hai xe đầu kéo, bị hư kính chắn gió.

Công an xã Bắc Trạch phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ. Qua đó xác định sáu trẻ em có độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi ở hai xã Bố Trạch, xã Phong Nha có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Như PLO đã thông tin, tối 21-3, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải các video thể hiện ô tô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc khi đi qua tỉnh Quảng Trị.

Trong video, nhiều tài xế cho rằng có một nhóm người đứng trên cao tốc ném đá vào các ô tô khi đi qua.

Nhiều ô tô phải dừng lại khẩn cấp trên cao tốc, bị hư hại.