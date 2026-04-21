Điều chỉnh giao thông một số tuyến đường phường Vũng Tàu và phường Sài Gòn 21/04/2026 17:31

(PLO)- TP.HCM tổ chức cấm xe một số tuyến đường khu vực phường Vũng Tàu và phường Sài Gòn để phục vụ cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM.

Ngày 21-4, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực phường Vũng Tàu và phường Sài Gòn để phục vụ cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 - năm 2026.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho cuộc đua trên một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Vũng Tàu và phường Sài Gòn, cũng như thông tin rộng rãi đến người dân được biết về một số hoạt động có hạn chế phương tiện qua một số tuyến đường các phường trên, Phòng PC08 thông báo như sau:

Từ 0 giờ ngày 26-4 đến 24 giờ ngày 30-4, tại đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn cấm xe lưu thông để phục vụ cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình 2026.

Ngày 24-4 (chặng 19) đua cá nhân tính giờ tại phường Vũng Tàu, tổng cự ly 5 km.

Theo đó, khung 6 giờ 20, đoàn đua tập trung tại Công viên Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao Phường Vũng Tàu (Bãi trước, đoạn giao lộ Quang Trung + Lê Lợi).

Đến 7 giờ, thi đấu theo lộ trình: Quang Trung – Trần Phú – Công ty Hoa tiêu Tân Cảng (18 Trần Phú) thì quay đầu chữ U – vào lại Trần Phú – Quang Trung – Hạ Long – Chùa Hải Vân thì quay đầu chữ U – vào lại Quang Trung – kết thúc tại Công viên Trung tâm văn hoá thông tin Phường Vũng Tàu (Ngã ba Lê Lợi + Quang Trung).

Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30: Tổ chức trao thưởng (đoạn công viên trên đường Quang Trung, giữa Ba Cu và Lê Quý Đôn).

Phòng PC08 lưu ý trên lộ trình đua, thực hiện cấm phương tiện tạm thời tại 2 đầu đường để phục vụ cho chặng đua gồm:

Điểm cấm số 1: Phía trước Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, số 18 đường Trần Phú.

Điểm cấm số 2: Phía trước chùa Hải Vân, đường Hạ Long.

Người dân tham gia lưu thông chủ động chọn các tuyến đường nhánh để tránh đoạn Quang Trung – Trần Phú – Hạ Long trong thời gian tổ chức chặng đua (từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 24-4).

Ngày 30-4 (chặng 25): Chặng về đích.

Từ 0 giờ ngày 26-4 đến 24 giờ ngày 30-4 (05 ngày), tại đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur), phường Sài Gòn cũng được sử dụng cho chặng đua.

Để di chuyển tránh tuyến Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur) trong thời gian nêu trên, người dân tham gia giao thông có thể di chuyển theo các hướng sau:

Hướng 1: Lê Duẩn – rẽ phải Phạm Ngọc Thạch – rẽ trái Alexandre de Rhodes – Pasteur (hoặc đi thẳng ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Hướng 2: Lê Duẩn – rẽ trái Công xã Paris – rẽ phải Hàn Thuyên – rẽ phải Pasteur (hoặc đi thẳng ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Hướng 3: Từ NKKN – vào Lê Duẩn – rẽ trái Pasteur – rẽ phải Alexandre de Rhodes – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần giảm tốc độ, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu dưới lòng đường đoạn tổ chức hoạt động hoặc tại các giao lộ để xem gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân.