Đề xuất 3 nhóm giải pháp để thu hút người dân đi xe buýt miễn phí 16/04/2026 15:08

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM trình 3 nhóm giải pháp nhằm thu hút người dân hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng sau khi chính sách miễn phí xe buýt được thông qua.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt trên địa bàn.

Để thu hút người dân sử dụng xe buýt nhiều hơn sau khi được duyệt chính sách miễn phí, Sở Xây dựng đưa ra 3 nhóm giải pháp thực hiện gồm giải pháp tăng cường VTHKCC, nhóm giải pháp kiểm soát sử dụng phương tiện xe cá nhân và giải pháp hỗ trợ.

Giải pháp nâng cao độ phủ của xe buýt và các điều kiện liên quan

Đối với nhóm giải pháp tăng cường VTHKCC, Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra 17 giải pháp. Đơn cử như rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến và triển khai tái cấu trúc mạng lưới xe buýt cho khu vực TP.HCM mới.

Trong đó mở mới các tuyến buýt xanh, buýt nhỏ đi sâu vào khu dân cư để kết nối với các khu vực tập trung đông người, tích hợp mạng lưới xe buýt với hệ thống buýt sông, xe đạp công cộng, metro… đảm bảo khoảng cách đi bộ tiếp cận trong khoảng 300-500m.

Sở Xây dựng đưa ra 3 nhóm giải pháp nhằm thu hút người dân đi xe buýt nhiều hơn. Ảnh: TTGTCC

Mở mới các tuyến xe buýt (ưu tiên khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương), mở mới các tuyến buýt kết nối sân bay Long Thành; một số tuyến xe buýt vận chuyển miễn vé khu vực trung tâm thành phố, một số tuyến xe buýt hoạt động đêm.

Triển khai mô hình vận tải theo nhu cầu (DRT) để thu gom khách trong các khu dân cư. Phối hợp các doanh nghiệp vận tải để tổ chức kết nối đồng bộ, hiệu quả các phương thức vận tải hành khách công cộng (metro, xe buýt, buýt sông, xe đạp công cộng, xe công nghệ....).

Nghiên cứu mở rộng nhóm đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi vé (công nhân khu công nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và các nhóm phù hợp điều kiện thực tế). Triển khai các chính sách miễn, giảm vé giao thông công cộng trong một số thời điểm, khi di chuyển trong vùng phát thải thấp (LEZ)...

Linh hoạt điều hành hoạt động các tuyến xe buýt như điều chỉnh luồng tuyến, các điểm đón trả khách, loại phương tiện, thời gian phục vụ để tăng khả năng tiếp cận.

Ban hành kế hoạch chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải; đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; bộ định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá xe buýt điện nhỏ và trung bình...

Nâng cấp, cải thiện và phát triển hạ tầng phục vụ giao thông công cộng. Nghiên cứu tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt tại các khu vực giao lộ, trục giao thông đủ điều kiện hạ tầng như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Tất Thành...

Cải tạo, nâng cấp các bến xe buýt Sài Gòn, Chợ Lớn, Quận 8, Củ Chi... Đồng thời, thay thế, bổ sung, cải tạo, lắp đặt mới các nhà chờ xe buýt, trụ dừng xe buýt theo hướng dễ nhận diện, thân thiện, hiện đại; xây dựng cải tạo vỉa hè, các lối đi tiếp cận metro, trạm xe buýt, mái che.

Sở cũng sẽ triển khai hạ tầng trạm sạc/tủ đổi pin tại các bến bãi xe buýt; Triển khai thực hiện các dự án hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng như điểm trung chuyển tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (cũ), bãi kỹ thuật xe buýt Trường Thạnh, tỉnh lộ 10, Bình Chánh…

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống vé điện tử, triển khai thực hiện dự án nâng cấp xe và hệ thống quản lý để phục vụ hoạt động của xe buýt.

Nhóm giải pháp hạn chế xe cá nhân

Đối với nhóm giải pháp hạn chế xe cá nhân, Sở Xây dựng đưa ra 3 giải pháp nhằm chuyển đổi xanh và triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi các phương tiện giao thông sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

TP.HCM sẽ triển khai vùng phát thải thấp. Ảnh: TTGTCC

Cụ thể, TP.HCM sẽ triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm thành phố, khu vực Cần Giờ, đặc khu Côn Đảo.

Nghiên cứu đề xuất triển khai các biện pháp quản lý, điều tiết việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, hạn chế lưu thông một số loại phương tiện trên một số tuyến đường trong khoảng thời gian nhất định bảo đảm phù hợp với năng lực đáp ứng của hạ tầng giao thông và hệ thống giao thông công cộng.

Xây dựng các bãi giữ xe (ô tô, xe máy) lắp ghép tại các ga đầu mối (Bến xe Miền Đông, bến xe Văn Thánh, bến xe buýt Sài Gòn, bến xe Chợ Lớn, khu vực nhà ga metro)... và khu vực cửa ngõ thành phố; các nhà giữ xe thông minh (ngầm, nổi) trong phạm vi đất công (đất giao thông, công viên) để người dân gửi xe chuyển sang sử dụng giao thông công cộng.

Triển khai các giải pháp hỗ trợ

Sở Xây dựng sẽ bổ sung, xây dựng các tiện ích cho người đi bộ (sửa chữa cải tạo vỉa hè, cầu-hầm đi bộ, dàn cây xanh, lắp đặt mái che kết nối từ các trạm dừng xe buýt/metro vào các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại. Việc này tạo không gian thông thoáng khi đi bộ trên các hè phố để người dân tiếp cận thuận lợi khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Sở Xây dựng sẽ bổ sung, xây dựng các tiện ích cho người đi bộ. Ảnh: TTGTCC

Triển khai các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm thành phố (Đồng Khởi, Lê Lợi, bến Bạch Đằng...) để hạn chế xe cơ giới.

Triển khai quảng cáo trên thân xe buýt, trụ dừng nhà chờ xe buýt. Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền trong hoạt động VTHKCC, tận dụng tối đa các nguồn lực của xã hội để thực hiện công tác truyền thông, khuyến mãi cho các hoạt động của giao thông công cộng như miễn giảm tiền gởi xe cá nhân, miễn tiền vé, tặng quà, tích điểm giảm giá khi đi xe buýt, metro nhiều, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Theo Sở Xây dựng, chính sách miễn phí xe buýt nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân trong giai đoạn giá xăng dầu tăng cao; thu hút người dân từ bỏ xe cá nhân, hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, việc này cũng góp phần trực tiếp vào việc kéo giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, bảo đảm phù hợp với chủ trương chuyển đổi số quốc gia, định hướng phát triển đô thị thông minh và giao thông thông minh của TP.HCM.