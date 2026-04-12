TP.HCM dự kiến thông qua Nghị quyết miễn phí xe buýt trong tháng 4 12/04/2026 15:24

UBND TP.HCM vừa có Tờ trình số 362/TTr-UBND trình Thường trực HĐND TP xem xét đề xuất đăng ký xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (HKCC) bằng xe buýt trên địa bàn TP theo trình tự thủ tục rút gọn của Sở Xây dựng.

Đã áp dụng chính sách miễn phí và lượng hành khách tăng

Theo Tờ trình, hiện nay trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập có 180 tuyến xe buýt (gồm 109 tuyến được hỗ trợ và 71 tuyến không được hỗ trợ), với 42 đơn vị vận tải tham gia hoạt động.

Hiện đang có 2.432 phương tiện đang hoạt động trên các tuyến. Trong đó có 1.185 xe buýt điện và 153 xe buýt sử dụng khí CNG (chiếm khoảng 55 % đoàn phương tiện sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường).

TP đã miễn phí xe buýt cho người dân trong ngày bầu cử (15-3). Ảnh: TTGTCC

Kinh phí hỗ trợ hoạt động vận tải HKCC bằng xe buýt trong năm 2025, ngân sách giao thực hiện hỗ trợ 108 tuyến là 1.758 tỉ đồng (thông qua kết quả đấu thầu 37 tuyến trong năm 2025, đã tiết kiệm cho ngân sách khoảng 138 tỉ đồng).

Năm 2026, ngân sách giao để thực hiện hỗ trợ hoạt động 109 tuyến là 1.334 tỉ đồng (thông qua kết quả đấu thầu 26 tuyến trong năm 2026, đã tiết kiệm cho ngân sách khoảng 363 tỉ đồng).

Đến nay, đã triển khai tổ chức đấu thầu 102/109 tuyến được hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng trong năm 2025 đã lắp đặt các thiết bị đọc thẻ trên 120/180 tuyến xe buýt với hơn 1.900/2.432 phương tiện.

TP.HCM cũng đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thanh toán không tiền mặt liên thông đa phương thức (xe buýt, metro, buýt sông, xe đạp công cộng) thông qua thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, các loại ví điện tử;...

Dự kiến sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống vé điện tử trên toàn hệ thống xe buýt của TP trong Quý II - 2026.

Từ năm 2002 đến nay, TP.HCM đã thực hiện chủ trương khuyến khích vận tải HKCC, Sở Xây dựng đã triển khai và đẩy mạnh hoạt động miễn vé cho nhiều đối tượng.

Đáng chú ý, TP đã miễn phí 100% giá vé 17 tuyến xe buýt kết nối tuyến đường sắt đô thị số 1 (từ 24 - 12 - 2024 đến hết ngày 20 - 01 - 2025) bằng ngân sách. Qua thống kê, sản lượng hành khách trong thời gian miễn phí cao hơn 34% so với khi kết thúc chương trình này.

Đối với chương trình miễn phí 100% giá vé các tuyến xe buýt trong các dịp Lễ năm 2025 cũng đạt kết quả, sản lượng hành khách tăng từ 20 - 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự kiến trình thông qua Nghị quyết trong tháng 4

Theo UBND TP.HCM, mục đích ban hành Nghị quyết là nhằm hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP. Việc này cũng nhằm giảm bớt một phần kinh phí đi lại của người dân trong điều kiện giá nhiên liệu tăng cao; góp phần thu hút người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm tai nạn, giảm ô nhiễm môi trường...

TP.HCM tiến tới sử dụng 100% xe buýt xanh vào năm 2030. Ảnh: TTGTCC

Đồng thời, cụ thể hóa nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP trong thực hiện hỗ trợ hoạt động vận tải HKCC.

Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết là phù hợp với các quy định của Luật đường bộ, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Đồng thời, cập nhật, bổ sung đầy đủ các chính sách đã được quy định tại các văn bản của Chính phủ, đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện; Đảm bảo các chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND TP phải được HĐND TP quyết định.

Dự kiến nguồn lực về miễn vé cho người sử dụng dịch vụ vận tải HKCC bằng xe buýt với tổng kinh phí khoảng 930 tỉ đồng (8 tháng còn lại của năm 2026).

Kinh phí thực hiện miễn vé trên 109 tuyến xe buýt được hỗ trợ khoảng 627 tỉ đồng, đây là phần kinh phí ngân sách sẽ trả thay giá vé cho người dân.

Nguồn ngân sách cũng chi trả cho kinh phí thực hiện miễn vé trên 26 tuyến xe buýt không được hỗ trợ khoảng 303 tỉ đồng (theo giá nhiên liệu Dầu DO tại thời điểm hiện nay là 40.820 đồng/lít).

Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị quyết là tháng 4.