Người dân hào hứng với phương án sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử để đi xe buýt miễn phí 11/04/2026 08:20

(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng chọn phương án sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc căn cước công dân để quét khi lên xe là phù hợp khi triển khai miễn vé xe buýt tại TP.HCM.

Ngay sau khi Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất 3 phương án triển khai miễn vé xe buýt ở TP.HCM, nhiều người dân tỏ ra hào hứng và đưa nhiều ý kiến bình luận trên các trang mạng xã hội.

Một bạn đọc bình luận: “Lâu nay mình đi bằng thẻ MultiGo (ứng dụng đi xe buýt đã được triển khai trên địa bàn TP.HCM – PV) rất thuận tiện, người lớn tuổi thì có CCCD, học sinh thì có thẻ học sinh nên phương án 3 phù hợp nhất và có căn cứ dữ liệu để kiểm soát an ninh.”

Nhiều ý kiến cho rằng chọn phương án sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng hoặc căn cước công dân để quét khi lên xe là phù hợp. Ảnh: ĐÀO TRANG

Bạn đọc Ngô Hải cũng ủng hộ phương án 3 vì cho rằng quét mã QR trên CCCD dễ quản lý lượng khách. Bạn đọc Mai Mai Hương đồng quan điểm: “Tôi chọn phương án 3 vì ba má tôi đã 80 tuổi mà đi metro tập vài lần là thành thạo việc quẹt thẻ. Ai chưa quen thì luôn có các nhân viên hỗ trợ, rất thuận tiện."

Một ý kiến khác cũng cho rằng phương án 3 là tối ưu vì 95% người dân đều có smartphone (điện thoại thông minh) và mạng 4G để quét định danh, từ đó hệ thống ghi nhận được chính xác thông tin, tránh thất thoát.

Ông Nguyễn Văn Minh (70 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận) chia sẻ: “Theo tôi việc sử dụng căn cước công dân hay điện thoại đều hợp lý. Hiện nay, người lớn tuổi đi xe buýt được miễn phí cũng phải có căn cứ thì sau này khi triển khai đại trà có thể làm theo cách hiện hữu."

Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng nên chọn phương án 1 vì tiện lợi cho khách, tránh thêm thao tác lấy thẻ ra vào có thể rơi rớt hoặc bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp.

Chuyên gia giao thông Nguyễn Minh Đồng phân tích, phương án 1 có lợi thế về việc thu hút người dân đi xe buýt vì thuận tiện, không cần suy nghĩ về thanh toán hay thẻ từ. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu quản lý sẽ khiến cơ quan chức năng khó điều chỉnh lộ trình hoặc tần suất xe dựa trên nhu cầu thực tế.

Phương án 2 tiềm ẩn rủi ro về việc thất thoát hoặc sai lệch số liệu và sản lượng thực tế khó kiểm chứng chặt chẽ hơn. Đặc biệt là khó tính toán được sản lượng hành khách sử dụng xe buýt trong thời gian được miễn phí. Vì sau thời gian áp dụng, cơ quan nhà nước cần có tổng kết để biết được chính sách này có hiệu quả hay không và có nên tiếp tục áp dụng hay không.

Phương án 3 là phương án tối ưu nhất vì giải quyết được bài toán trong quản lý đô thị hiện nay là minh bạch và số hóa. Việc sử dụng CCCD hoặc ví điện tử giúp Nhà nước biết chính xác đối tượng nào đang thụ hưởng ngân sách. Sau áp dụng sẽ đưa ra được những biệp pháp hữu hiệu nhất.