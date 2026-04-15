TP.HCM sẽ nâng cấp điểm dừng, chờ xe buýt để thu hút hành khách 15/04/2026 14:10

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM xác định thời gian tới sẽ quy hoạch xe buýt phải đúng giờ, thân thiện, mát mẻ và chu đáo để thu hút người dân tham gia giao thông công cộng nhiều hơn.

Sáng 15-4, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp cùng Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức toạ đàm trực tuyến Giải bài toán Giao thông công cộng (GTCC) TP.HCM.

Thực trạng giao thông công cộng tại TP.HCM

Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP có 180 tuyến xe buýt nhưng chủ yếu tập trung tại TP.HCM cũ, tại Bình Dương cũ chỉ có 14 tuyến và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng chỉ có 3 tuyến. Như vậy, vấn đề phân bổ xe buýt trên địa bàn không cân đối.

Hiện Sở Xây dựng đang nghiên cứu đầu tư dịch vụ và tiện ích phương tiện để thu hút người dân tham gia GTCC. Những nhược điểm như kẹt xe, không đúng giờ, tần suất cũng sẽ được nghiên cứu một cách đầy đủ để làm sao để người dân đi lại một cách thuận tiện.

Hiện nay lượng xe buýt xanh tại TP.HCM đã chiếm số lượng lớn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông An cũng chia sẻ Sở Xây dựng đang trình HĐND chính sách miễn vé xe buýt nhằm mục đích an sinh xã hội. Đồng thời khi tăng được lượng người đi xe buýt sẽ hạn chế xe cá nhân, kéo theo đó là giảm kẹt xe và ô nhiễm môi trường.

Phó Giám đốc Sở cũng thừa nhận hiện chưa phủ kín được GTCC trên địa bàn TP, cũng như các bài toán giao thông đặt ra khi đi xe buýt. Cụ thể như người dân chịu cảnh nắng nôi, không có lối đi bộ, xa nhà, xe buýt hay bị tắc đường dẫn đến thời gian di chuyển không chính xác.

“TP đang lần lượt thực hiện những giải pháp để GTCC đủ sức cạnh tranh với các loại phương tiện cá nhân. Về quy hoạch đô thị hiện nay dù chưa có làn đường riêng cho xe buýt nhưng cố gắng lựa chọn bằng phương án phân luồng, đánh giá để tổ chức một số tuyến trên trục chính phải đúng giờ, thân thiện, mát mẻ và chu đáo với người dân”- ông An nhận định.

Nhà chờ xe buýt mang tính nhận diện và thân thiện

Nhằm giải quyết các bài toán trên, ông Bùi Hòa An cũng cho biết Sở Xây dựng đang lấy ý kiến và tham mưu các giải pháp thay đổi thói quen của người dân sử dụng GTCC.

Một số điểm nhà chờ xe buýt bị rác chiếm dụng. Ảnh: ĐÀO TRANG

“Sở sẽ đưa ra các giải pháp quy hoạch mạng lưới xe buýt, luồng tuyến, giờ giấc. Trên cơ sở có quy hoạch, tính toán. Sở sẽ thực hiện giải pháp làm hạ tầng trạm dừng nhà chờ mang tính nhận diện cao”- ông An nói và cho biết hiện nay trạm dừng đang đơn điệu và mang tính bố trí, hơn nữa các nhà chờ bị chiếm dụng, rác và dơ nên người dân chờ xe buýt lo lắng vấn đề môi trường và an toàn.

Bên cạnh đó, ông An cũng cho biết vấn đề lòng lề đường cũng được Sở đưa ra để tính toán, làm sao có đường tiếp cận trạm dừng và đường từ nhà người dân ra trạm chờ cũng thuận tiện. Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục đầu tư đoàn phương tiện, các đơn vị sẽ bố trí luồng tuyến tần suất cho hợp lý.