Điều chỉnh tổ chức giao thông 1 số tuyến đường tại phường An Khánh, TP.HCM 23/03/2026 08:08

(PLO)- Việc điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường trung tâm TP.HCM để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khu Đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh; Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo như sau:

Phạm vi hạn chế

Một phần tuyến Lương Định Của: Đoạn từ Vòng xoay Lương Định Của - Trần Não đến giao lộ Lương Định Của - Nguyễn Cơ Thạch.

Một phần tuyến Trần Não: Đoạn từ Vòng xoay Lương Định Của - Trần Não đến giao lộ Trần Não - Đường Số 14.

Phòng PC08 hạn chế một phần tuyến Lương Định Của, phường An Khánh, TP.HCM. Ảnh: NHƯ NGỌC

Một phần tuyến Tố Hữu: Đoạn từ Giao lộ Tố Hữu - Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba Tố Hữu - Lương Định Của.

Một phần tuyến Trần Bạch Đằng: Đoạn từ điểm giao R12 đến hết đường Trần Bạch Đằng đoạn khu Dân cư Lan Anh.

Toàn bộ Cầu Thủ Thiêm, hai chiều đường tuyến Nguyễn Cơ Thạch: Đoạn từ Vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh - Chân cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Tố Hữu.

Thời gian tổ chức hạn chế: Từ 6 giờ ngày 23-3 đến hết ngày 25-3 (hoặc khi kết thúc sớm hơn)

Hướng dẫn lộ trình thay thế

Lộ trình di chuyển từ Cầu Sài Gòn đi Hầm Sông Sài Gòn:

Lộ trình 1: Cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ - Hầm Sông Sài Gòn …

Lộ trình 2: Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng – Vòng xoay Công trình Mê Linh – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt – quay đầu Ký con – Hầm Sông Sài Gòn…

Lộ trình từ trung tâm TP đi Thảo Điền, phường An Khánh:

Lộ trình 1: Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Điểm quay đầu Võ Nguyên Giáp (trước Cantavil) – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – rẽ phải Trần Não – rẽ trái dạ cầu Sài Gòn – song hành Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Hưởng – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn

Lộ trình 3: Hầm sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ – cầu vượt Cát Lái – Võ Nguyên Giáp – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh – Cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – Vòng xoay Mỹ Thủy – Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – cầu vượt Cát Lái – Võ Nguyên Giáp – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Lộ trình thay thế từ nút giao An Phú đi về trung tâm TP:

Lộ trình 1: Nút giao An Phú – Mai Chí Thọ - Hầm Sông Sài Gòn…

Lộ trình 2: Nút giao An Phú - Lương Định Của – Lưu Đình Lễ – Mai Chí Thọ - Hầm sông Sài Gòn – Ký Con – tiếp tục di chuyển vào Trung tâm.

Lộ trình 3: Nút giao An Phú – Lương Đình Của – Nguyễn Hoàng – Võ Nguyên Giáp – quay đầu Võ Nguyên Giáp - Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ…

Lộ trình 4: Nút giao An Phú – Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ…

Lộ trình thay thế từ Đồng Nai về Trung tâm TP.HCM:

Lộ trình 1: Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 – Xa lộ Hà Nội – Đỗ Mười – Phạm Văn Đồng – Đinh Bộ Lĩnh – Điện Biên Phủ.

Lộ trình 2: Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 – Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ - hầm vượt Sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.

Người dân tham gia giao thông qua khu vực chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông và lựa chọn hướng đi, lộ trình thay thế cho phù hợp.