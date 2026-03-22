TP.HCM vinh danh 9 mô hình, sáng kiến tiêu biểu tại Giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2026 22/03/2026 22:37

Tối 22-3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Chương trình nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn, đồng thời tôn vinh và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24 năm 2026 cho các tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.HCM.

Tuổi trẻ thành phố tiên phong xây dựng đô thị hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết trong suốt 95 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng; đồng thời không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và triển khai hiệu quả nhiều phong trào hành động thiết thực.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ thành phố qua các giai đoạn lịch sử cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển hiện nay.

Ông bày tỏ tin tưởng thế hệ thanh niên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh, tri thức và tinh thần sáng tạo; tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề của thành phố, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn tầm khu vực và thế giới.

Theo ông Lê Quốc Phong, Giải thưởng Hồ Hảo Hớn là phần thưởng cao quý mang tên người Bí thư đầu tiên của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành Đoàn TP.HCM) và được trao lần đầu vào năm 2002.

Giải thưởng không chỉ có ý nghĩa tôn vinh mà còn khẳng định giá trị của các sáng kiến, mô hình, giải pháp hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong kỷ nguyên mới

Cũng tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết trong kỷ nguyên mới, tuổi trẻ thành phố sẽ triển khai mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng với 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trong đó, Thành Đoàn tập trung giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh, đạo đức cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh phong trào xây dựng TP.HCM phát triển bền vững, nâng cao năng lực số, thúc đẩy khởi nghiệp và hoạt động tình nguyện.

Đồng thời, tổ chức Đoàn đổi mới công tác xây dựng, mở rộng tập hợp thanh niên, nâng cao hiệu quả công tác Đội và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, góp phần phát triển thành phố và đất nước.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ Trẻ" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các cá nhân. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài ra, Thành Đoàn TP.HCM vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao Cờ truyền thống của UBND TP.HCM đến Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn TP.HCM đã trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24 năm 2026 cho 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu của 10 tập thể.

Giải thưởng do Thành đoàn TP.HCM thành lập năm 2001. Sau 24 lần tổ chức, giải thưởng đã được trao cho 44 cá nhân và 161 tập thể với nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu.

Riêng năm 2026, Thành đoàn TP.HCM đã tiếp nhận 53 hồ sơ đề cử (gồm 27 hồ sơ tập thể và 26 hồ sơ cá nhân) từ các khối trường học, địa bàn dân cư, công nhân lao động, lực lượng vũ trang và các đơn vị trực thuộc.

Các tập thể được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026. Ảnh: HẢI NHI

Qua quá trình thẩm định, bình xét, Hội đồng xét chọn đã thống nhất trao giải cho 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp xuất sắc.