Khai mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM 2026: Nhiều hoạt động công nghệ, sáng tạo thu hút giới trẻ 20/03/2026 19:49

(PLO)- Lễ hội Thanh niên TP.HCM 2026 diễn ra trong ba ngày với nhiều hoạt động, không gian trải nghiệm, thu hút đông đảo thanh niên, người dân và bạn trẻ quốc tế.

Tối 20-3, tại Công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM), Lễ hội Thanh niên TP.HCM năm 2026 chính thức khai mạc.

Được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM khởi xướng từ năm 2021, Lễ hội đã trở thành hoạt động thường niên, tạo không gian trải nghiệm, kết nối và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thanh niên.

Với thông điệp “Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển toàn diện”, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cho biết Lễ hội Thanh niên TP.HCM năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật - giải trí mà còn là không gian hội tụ tri thức, công nghệ, sáng tạo và khát vọng cống hiến của giới trẻ.

Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trong ba ngày diễn ra, lễ hội tổ chức nhiều hoạt động tại bảy không gian trải nghiệm, gồm: “Ngọn đuốc hòa bình”, “Công nghệ - sáng tạo”, “Văn học - nghệ thuật”, “Văn hóa ẩm thực”, “Sống xanh”, “Khởi nghiệp” và “Hội nhập quốc tế”.

Điểm nhấn là không gian “Công nghệ - sáng tạo”, giới thiệu các mô hình, sản phẩm của thanh niên, startup và nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số, công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, thực hiện nghi thức thắp đuốc truyền thống khai mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM - Youth Fest 2026. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng như đêm nhạc thanh niên (Youth Concert), sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026, Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy toàn thành (Dance of Youth), cùng các diễn đàn, tọa đàm và hoạt động giao lưu quốc tế với sự tham gia của các đoàn thanh niên đến từ nhiều quốc gia.

Thắp đuốc truyền thống khai mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Đặc biệt, chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào tối 22-3, kết hợp trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026 nhằm tôn vinh các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Thông qua chuỗi hoạt động, anh Lê Tuấn Anh kỳ vọng sẽ khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến trong thanh niên, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển bền vững.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Được biết, lễ hội diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân và thanh niên quốc tế tham gia. Các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng.

Chiều cùng ngày, chương trình đồng diễn của đoàn viên, thanh niên cùng sự tham gia của nhiều du khách quốc tế diễn ra trên tuyến đường Võ Văn Tần, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).