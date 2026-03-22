TP.HCM: Phát động hành trình 'Tôi yêu tổ quốc tôi' 2026 22/03/2026 12:48

(PLO)- Trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên 2026, Ban tổ chức đã phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Tại đây, Ban Tổ chức cũng đã phối hợp giới thiệu và phát động Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” l ần thứ 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Ngày 22-3, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TP.HCM năm 2026, tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa) đã diễn ra lễ chào cờ và phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Thanh niên thành phố tham dự tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Tiếp tục lan tỏa tình yêu đối với TP.HCM

Chương trình hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026) và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho rằng việc phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong Tháng Thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần hành động, tạo động lực để thanh niên nỗ lực cống hiến.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Anh Ngô Minh Hải đề nghị các cấp bộ hội và thanh niên thành phố tiếp tục thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực; triển khai các công trình gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thành phố không ma túy; quan tâm chăm lo thanh niên yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã phối hợp giới thiệu và phát động Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Nhà báo Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM tham dự tại chương trình.

Cuộc thi nhằm tiếp tục lan tỏa tình yêu đối với TP.HCM, một đô thị năng động, nghĩa tình, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.

Tại đây, nhà báo Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM cho biết cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” được tổ chức lần thứ hai sau thành công của mùa đầu tiên với sự tham gia sôi nổi của đông đảo bạn trẻ.

Nhà báo Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM.

“TP.HCM hôm nay không chỉ “mới” ở không gian phát triển, mà còn “mới” ở mục tiêu và khát vọng, đặc biệt là khát vọng của thế hệ trẻ. Đây chính là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ảnh là một ngôn ngữ rất đặc biệt. Mỗi ngày, khi chúng ta đi qua các không gian quen thuộc của thành phố, đều có thể bắt gặp những thay đổi, những khoảnh khắc đáng nhớ cần được ghi lại, lan tỏa” - nhà báo Lê Minh Cường chia sẻ.

Nhiều hành động đẹp và những khoảnh khắc ý nghĩa cần được ghi lại

Theo nhà báo Minh Cường, TP.HCM đang có rất nhiều không gian mới, nhiều con người, hành động đẹp và những khoảnh khắc ý nghĩa cần được ghi lại.

Trong bối cảnh mỗi người đều có thể sử dụng điện thoại như một “máy ảnh”, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để người trẻ ghi nhận, lan tỏa những hình ảnh đẹp về thành phố, nơi họ đến, ở lại, gắn bó và yêu thương.

Cuộc thi có giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, giải nhất 30 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác. Cách thức gửi ảnh dự thi và thông tin chi tiết về cuộc thi có tại địa chỉ https://sacmaumoi.plo.vn/

“Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những tác phẩm chất lượng, giàu cảm xúc về TP.HCM” - nhà báo Minh Cường tâm sự.

Dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP.HCM công bố quyết định thành lập và tiếp nhận các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc, gồm: Câu lạc bộ Ngoại ngữ Thanh niên, Câu lạc bộ Xe địa hình và Câu lạc bộ Vì bình yên thành phố.

Đáng chú ý, tiếp nối các hoạt động ý nghĩa trước đó, Ban Tổ chức đã tổ chức đấu giá áo Youth Fest có chữ ký của nhiều nghệ sĩ như Phương Thanh, Đông Nhi, Văn Mai Hương, ST Sơn Thạch, Ái Phương, Gin Tuấn Kiệt, Hoàng Tôn… và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các mạnh thường quân, với tổng số tiền đấu giá thành công là 34 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí này, Ban Tổ chức trao 20 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho thanh niên vượt khó góp phần tiếp sức các em vươn lên.

