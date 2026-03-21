'Tóc xanh vạt áo' lan tỏa mạnh mẽ, giới trẻ khoác Việt phục xuống phố 21/03/2026 22:45

(PLO)- Hàng nghìn bạn trẻ khoác Việt phục xuống phố, tạo nên không gian văn hóa rực rỡ, lan tỏa tình yêu lịch sử và bản sắc truyền thống giữa lòng TP.HCM.

Ngày 21-3, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên năm 2026 - Youth Fest, hàng nghìn bạn trẻ đã tham gia chương trình đồng diễn Việt phục tại khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa, TP.HCM), tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu và giàu năng lượng.

Sự kiện do Thành đoàn TP.HCM chỉ đạo, phối hợp cùng Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và các đơn vị văn hóa tổ chức.

Đông đảo bạn trẻ mặc Việt phục diễu hành qua các tuyến đường trung tâm TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Đây không chỉ là hoạt động trình diễn, ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” đang dần trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của giới trẻ TP.HCM sau nhiều năm duy trì và phát triển.

Qua 6 năm tổ chức với 7 mùa, chương trình ngày càng mở rộng quy mô, thu hút đông đảo người yêu lịch sử, các nhóm nghiên cứu, thực hành văn hóa truyền thống cùng nhiều đơn vị theo đuổi việc phục dựng cổ phục.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành Việt phục qua các tuyến đường trung tâm như Võ Văn Tần, Pasteur, trước khi kết thúc tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Trên suốt hành trình, các bạn trẻ vừa di chuyển vừa tham gia trình diễn flashmob trên nền ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ”, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.

Các bạn trẻ cầm cờ tạo nên không khí diễu hành sôi động, đặc sắc trên các tuyến đường trung tâm TP. Ảnh: HẢI NHI

Tại điểm tập kết, phần sân khấu hóa tái hiện trang phục qua các triều đại tiếp tục mang đến nhiều ấn tượng, thể hiện sự tiếp nối của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Một điểm đáng chú ý là tính mở của chương trình khi không giới hạn người tham gia. Bên cạnh những bạn trẻ đã sở hữu Việt phục, nhiều người lần đầu trải nghiệm cũng có thể tham gia thông qua sự hỗ trợ từ các đơn vị, thương hiệu đồng hành.

Người trẻ khoác Việt phục, góp phần tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

Trong đoàn diễu hành, không ít bạn trẻ lựa chọn áo Mã Tiên, dạng áo đối khâm cổ đứng, tay ngắn, thường mặc cùng áo tay thụng và quấn, từng xuất hiện phổ biến trong hình ảnh nữ nhạc cung đình Huế, với nhiều biến thể về kiểu dáng.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia diễu hành Việt phục. Ảnh: HẢI NHI

Ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo” lần thứ VI diễn ra trong hai ngày 21 và 22-3, gồm chương trình đồng diễn trên đường phố và không gian văn hóa quy mô lớn.

Các bạn trẻ trong trang phục cổ truyền rực rỡ tham gia diễu hành tại ngày hội Việt phục “Tóc xanh vạt áo”, góp phần tái hiện không gian văn hóa và lan tỏa giá trị truyền thống. Ảnh: HẢI NHI

Theo Ban Tổ chức, chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm mà còn hướng đến việc khơi dậy tình yêu lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc dân tộc trong giới trẻ, từ đó góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.