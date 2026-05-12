Cận cảnh xe Maybach của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá 12/05/2026 14:08

(PLO)- 3 xe sang này gồm BMW, Maybach và Lexus. Trong đó chiếc Maybach được đấu giá với giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã có thông báo niêm yết, công khai về việc đấu giá đối với 3 chiếc xe của bà Trương Mỹ Lan, gồm: xe BMW, xe Maybach và xe Lexus.

Tài sản 1: Xe ô tô biển số 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, năm sản xuất: 2011.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp cửa bên trong, nội thất có vài vết xước, xe trong tình trạng bị gỡ bánh xe, gỡ ốp cửa, gỡ sàn nội thất, xe không được sử dụng từ tháng 12-2023 đến nay.

Nơi có tài sản đấu giá: 01B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng.

Chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển số 51F-199.99. Ảnh: MX

Tài sản 2: Xe ô tô biển số 50LD-069.47; 5 chỗ, màu xanh, nhãn hiệu BMW, năm sản xuất: 2015.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, vẫn hoạt động bình thường.

Nơi có tài sản đấu giá: tại số 22 - 36 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM. Giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng.

Xe ô tô biển số 50LD-069.47, màu xanh, nhãn hiệu BMW. Ảnh: MX

Tài sản 3: Xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, năm sản xuất: 2013.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng vẫn nổ máy.

Nơi có tài sản đấu giá: số 193 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), cũng như các chi phí đăng ký quyền sở hữu, sử dụng và chi phí sửa chữa (nếu có) mà người trúng đấu giá phải tự chi trả.

Người tham gia đấu giá có thể xem trực tiếp tài sản và các giấy tờ liên quan thông qua trang thông tin điện tử: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/. Hoặc xem trực tiếp tại nơi có tài sản đấu giá trong 3 ngày làm việc liên tục từ ngày 13-5-2026 đến hết ngày 15-5-2026 (giờ hành chính).

Xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus. Ảnh: MX

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 8-5-2026 đến 17 giờ ngày 19-5-2026.

Khách hàng phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của mỗi tài sản. Cụ thể: chiếc Maybach yêu cầu đặt trước hơn 1,4 tỉ đồng; BMW là hơn 193 triệu đồng và Lexus là hơn 153 triệu đồng.

Ba tài sản này sẽ được đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/. Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22-5-2026. Các tài sản sẽ được đấu giá vào các khung giờ khác nhau: Maybach (14 giờ - 14 giờ 30 phút), BMW (15 giờ - 15 giờ 30 phút) và Lexus (16 giờ - 16 giờ 30 phút).

Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 1 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 3 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

Phương thức đấu giá là trả giá lên với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc xe Maybach và 20 triệu đồng đối với hai mẫu xe còn lại.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM cũng nêu những quy định đối với những đối tượng không được tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế và các rủi ro liên quan của tài sản. Khi nộp hồ sơ và tiền đặt trước, người tham gia được xem là đã biết rõ và chấp nhận hiện trạng cũng như các hồ sơ pháp lý của chiếc xe mà mình đăng ký mua.