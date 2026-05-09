Cách thức trả giá khi tham gia đấu giá 2 túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan 09/05/2026 10:29

(PLO)- Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan sẽ được đấu giá trực tuyến, theo hình thức trả giá lên.

Như PLO đã đưa tin, THADS TP.HCM đã có thông báo về việc đấu giá tài sản đối với hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, từ ngày 6-5 đến ngày 18-5, cá nhân, tổ chức bắt đầu đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước để được tham gia đấu giá trực tuyến.

Người tham gia đấu giá sẽ đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn để được hướng dẫn cách thức và thực hiện việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tuyến, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến.

Túi Hermès bạch tạng size 30 màu trắng. Ảnh: Trung tâm đấu giá tài sản TP.HCM

Tài sản 1: túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng. Tiền đặt trước: hơn 468,7 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Tài sản 2: túi xách nhãn hiệu HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng. Tiền đặt trước: hơn 354,3 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Trường hợp người đủ điều kiện tham gia đấu giá không truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh theo thời gian quy định trong quy chế cuộc đấu giá thì được coi là không tham dự phiên đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng.

Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến, đối với tài sản 1 từ 10 giờ đến 10 giờ 30. Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến, đối với tài sản 2 là từ 11 giờ đến 11 giờ 30 cùng ngày 21-5-2026.

Bước giá (là mức chênh lệch giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) đối với tài sản này là 50 triệu đồng/bước giá.

Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 1 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 3 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

Giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phù hợp với quy định về bước giá, tính bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n x bước giá (n là các số nguyên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...);

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Đại chỉ: số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Điện thoại: 028.38119849.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 1 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.