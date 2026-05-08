Cận cảnh 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá 08/05/2026 09:40

(PLO)- Thông tin đấu giá hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được đăng tải trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Mới đây, THADS TP.HCM đã có thông báo về việc đấu giá tài sản đối với hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, chấp hành viên THADS TP.HCM thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau.

Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Tài sản 1 là túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, gồm:

Tài sản 1 là túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng.

Tài sản 2 là túi xách nhãn hiệu Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng.

Nơi có tài sản đấu giá: Trụ sở THADS TP.HCM. Địa chỉ: số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và giấy tờ quyền được bán tài sản, gồm: Bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024 của TP.HCM; Bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Quyết định thi hành án chủ động; quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản; biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản của THADS TP.HCM; chứng thư thẩm định giá...

Tài sản 2 là túi xách nhãn hiệu Hermès size 25 của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tuyến (các tập tin/hình ảnh/video đính kèm) tại Trang thông tin điện từ đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Ngoài ra, người tham gia đấu giá có thể xem tài sản trực tiếp như tại trung tâm trong giờ hành chính từ ngày 13-5-2026 đến hết ngày 15-5-2026.

Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, ngày giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 7 giờ 30 ngày 6-5-2026 đến 17 giờ ngày 18-5-2026 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá đăng ký tài khoản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/ để được hướng dẫn cách thức và thực hiện việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tuyến, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tài sản 1 - túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên hơn 2.343 tỉ đồng.

Tài sản 2 - túi xách nhãn hiệu Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi là 1.771 tỉ đồng.

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá cho mỗi tài sản là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước đối với tài sản 1 là 468 triệu đồng (20% giá khởi điểm). Tài sản 2 là 354 triệu đồng (tương đương 20% giá khởi điểm).

Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước; đăng ký tham gia đấu giá là từ 7 giờ 30 ngày 6-5-2026 đến 17 giờ ngày 18-5-2026.

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.