Ông Phạm Văn Hưng làm Chánh Văn phòng THADS TP.HCM 24/03/2026 15:28

Chiều 24-3, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Mai, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, THADS TP.HCM, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa trao quyết định cho ông Lý Khắc Châu (bìa trái), ông Đỗ Bình Hà (thứ 2 từ trái sang) và ông Phạm Văn Hưng (bìa phải). Ảnh: SONG MAI

Theo đó, ông Đỗ Bình Hà, Chấp hành viên trung cấp, Chánh Văn phòng THADS TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng THADS Khu vực 15 - TP.HCM.

Ông Lý Khắc Châu, Chấp hành viên trung cấp, Trưởng Phòng THADS Khu vực 15 - TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng THADS Khu vực 17 - TP.HCM.

Ông Phạm Văn Hưng, Chấp hành viên trung cấp, Phó Chánh Văn phòng THADS TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng THADS TP.HCM.

Thời hạn giữ chức vụ đối với các cá nhân nêu trên là 5 năm, kể từ ngày 1-4-2026.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt và có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn Thành phố.

Ông Hòa đề nghị các các công chức được nhận nhiệm vụ mới cần phát huy năng lực, kinh nghiệm và nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân trên sớm ổn định công tác, bảo đảm hoạt động THADS trên địa bàn Thành phố diễn ra liên tục, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Ông Phạm Văn Hưng - tân Chánh Văn phòng THADS TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chánh Văn phòng THADS TP.HCM Phạm Văn Hưng bày tỏ vinh dự và xúc động, hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn Thành phố...