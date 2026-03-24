Ông Phạm Văn Hưng làm Chánh Văn phòng THADS TP.HCM

Chiều 24-3, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, bà Lê Thị Mai, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, THADS TP.HCM, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.
Theo đó, ông Đỗ Bình Hà, Chấp hành viên trung cấp, Chánh Văn phòng THADS TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng THADS Khu vực 15 - TP.HCM.
Ông Lý Khắc Châu, Chấp hành viên trung cấp, Trưởng Phòng THADS Khu vực 15 - TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng THADS Khu vực 17 - TP.HCM.
Ông Phạm Văn Hưng, Chấp hành viên trung cấp, Phó Chánh Văn phòng THADS TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng THADS TP.HCM.
Thời hạn giữ chức vụ đối với các cá nhân nêu trên là 5 năm, kể từ ngày 1-4-2026.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt và có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn Thành phố.
Ông Hòa đề nghị các các công chức được nhận nhiệm vụ mới cần phát huy năng lực, kinh nghiệm và nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân trên sớm ổn định công tác, bảo đảm hoạt động THADS trên địa bàn Thành phố diễn ra liên tục, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chánh Văn phòng THADS TP.HCM Phạm Văn Hưng bày tỏ vinh dự và xúc động, hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn Thành phố...
Công bố quyết định tuyển dụng đối với 144 công chức
Cũng trong chiều nay, THADS TP.HCM đã công bố và trao quyết định tuyển dụng đối với 144 công chức trúng tuyển nhận nhiệm vụ tại THADS Thành phố.
Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa đã gửi lời chúc mừng đến các công chức trúng tuyển và khẳng định đây là kết quả của đợt thi tuyển nghiêm túc, công khai, minh bạch và thể hiện sự nỗ lực của từng cá nhân.
Ông Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các công chức mới nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động nâng cao năng lực chuyên môn và phát huy tinh thần trách nhiệm.
Đối với các đơn vị tiếp nhận công chức mới, Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phải bố trí nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện để công chức sớm ổn định và phát huy năng lực trong thực tiễn công tác.
Đại diện các công chức trúng tuyển, chuyên viên Nguyễn Lê Hà Thu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tham dự buổi lễ và chính thức được đứng vào hàng ngũ công chức, phục vụ nhân dân.
Chuyên viên Nguyễn Lê Hà Thu xin hứa sẽ luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn... để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển vững mạnh.