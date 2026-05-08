Nhiều người sẽ không được tham gia đấu giá 2 chiếc túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan 08/05/2026 12:12

(PLO)- Người được đăng ký tham gia đấu giá phải là cá nhân, tổ chức không bị pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan cấm...

Như PLO đã đưa tin, THADS TP.HCM đã có thông báo về việc đấu giá tài sản đối với hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, tài sản 1 là túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng. Tiền đặt trước: hơn 468,7 triệu đồng (20% giá khởi điểm). Thời gian đấu giá từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 21-5-2026.

Tài sản 2: túi xách nhãn hiệu HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng. Tiền đặt trước: hơn 354,3 triệu đồng (20% giá khởi điểm). Thời gian đấu giá từ từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 21-5-2026.

Phương thức sẽ trả giá lên: 50 triệu đồng/bước giá.

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Từ ngày 6-5 đến ngày 18-5, cá nhân, tổ chức bắt đầu đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước để được tham gia đấu giá trực tuyến.

Người tham gia đấu giá sẽ đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn để được hướng dẫn cách thức và thực hiện việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tuyến, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến.

Cũng theo thông báo, người được đăng ký tham gia đấu giá phải là cá nhân, tổ chức không bị pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan cấm và đủ điều kiện để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trong trường hợp tài sản đấu giá phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Người đăng ký đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định pháp luật trong trường hợp không đáp ứng điều kiện về đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá.

Lưu ý, những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này...

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

THADS TP.HCM cũng cho biết, trước khi mở cuộc bán đấu giá 1 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.