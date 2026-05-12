Quân khu 9 chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cho 130 xã 12/05/2026 14:16

(PLO)- Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quân khu 9 sắp xếp tổ chức, nâng chất lực lượng, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cho 130 xã năm 2026.

Ngày 12-5, Quân khu 9 tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 866 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9.

Quân khu đã chủ động điều chỉnh thế bố trí, quyết tâm tác chiến sát với địa giới hành chính mới; đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo các cấp về khu vực phòng thủ và ban chỉ huy phòng thủ dân sự.

Ngày 24-6, Quân khu đã tổ chức công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại năm Bộ CHQS cấp tỉnh; thành lập năm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và 19 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt biểu dương sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị tư tưởng, tổ chức và thực hiện chính sách cho cán bộ, chiến sĩ.

Ông khẳng định việc chuyển đổi mô hình tổ chức là bước đi chiến lược, đòi hỏi sự quyết tâm cao để sớm ổn định tổ chức, đưa hoạt động vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tư lệnh Quân khu yêu cầu Ban CHQS cấp xã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kiện toàn Ban chỉ huy phòng thủ dân sự sát với đặc điểm địa hình, nhiệm vụ cụ thể.

Trọng tâm năm 2026 là tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho 130 đơn vị cấp xã, bảo đảm tính thực tiễn, an toàn và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh đào tạo lý luận chính trị, nâng cao kỹ năng tham mưu; tăng cường quản lý đất quốc phòng, cơ sở vật chất, bảo đảm minh bạch trong công tác tài chính.

Đối với các tỉnh biên giới như An Giang, Đồng Tháp, Quân khu yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng để quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.