Thủ tướng: Sửa đổi các văn bản pháp luật không còn phù hợp với chính quyền 2 cấp 21/01/2026 19:03

(PLO)- Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát văn bản, sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công văn số 84 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Rà soát văn bản, sửa đổi các quy định không còn phù hợp

Theo đó, với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt và triển khai các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đơn vị cần khẩn trương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đất đai, quy hoạch, tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, KH&CN, GD&ĐT.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đưa các tổ chức, đơn vị chuyên môn vào hoạt động, bảo đảm cung ứng đầy đủ dịch vụ công cho người dân.

Trong đó, Bộ Nội vụ được yêu cầu rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến lao động, việc làm bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, giúp địa phương có cơ sở ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý.

Đồng thời, khẩn trương tham mưu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 126/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và sửa đổi Quyết định số 30/2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị.

Bộ Tài chính được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; công khai thông tin tiến độ sắp xếp của từng địa phương.

Tiếp tục hướng dẫn việc điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao... phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch liên quan.

Riêng Bộ TN&MT được giao hướng dẫn, đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, biểu mẫu thủ tục đất đai tại cấp xã.

Bảo đảm cung ứng đầy đủ dịch vụ công thiết yếu

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm liên thông, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc hoàn thành các mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đưa các tổ chức, đơn vị chuyên môn như văn phòng đăng ký đất đai, ban quản lý... đi vào hoạt động, bảo đảm cung ứng đầy đủ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số và cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa quy trình công việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh, công khai, minh bạch và tiếp tục số hóa hồ sơ, tài liệu.