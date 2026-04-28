Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố 28/04/2026 12:19

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội khủng bố.

Ngày 28-4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử vắng mặt và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng (68 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM; hiện đang sinh sống tại Mỹ) 11 năm tù về tội khủng bố.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển-BPSOS”, có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan.

Đồng thời, bị cáo Nguyễn Đình Thắng được xác định là người chỉ đạo thành lập, quản lý và điều hành tổ chức “Người Thượng vì công lý-MSFJ” tại Thái Lan.

Bộ Công an xác định, BPSOS là tổ chức liên quan đến khủng bố; MSFJ là tổ chức khủng bố.

Thông qua các tổ chức trên, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo và giúp sức cho Y Quynh Bdap cùng các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người xảy ra ngày 11-6-2023 tại xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin cũ, tỉnh Đắk Lắk). Vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và gây hoang mang trong nhân dân.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn công cộng. Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù.