Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết hợp tác với TP Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực 11/05/2026 17:13

(PLO)- Tại buổi ký kết hợp tác với TP Cần Thơ, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ về dự kiến của đơn vị này phối hợp các trường nổi tiếng trên thế giới như Harvard, Lý Quang Diệu để đào tạo lãnh đạo.

Chiều 11-5, UBND TP Cần Thơ và Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết hợp tác giữa UBND TP và ĐHQG TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng Giám đốc ĐHQG TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ chiều 11-5. Ảnh: NHẪN NAM

Bản ghi nhớ xác định 3 nhóm hợp tác trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Nghiên cứu quy chuẩn, công nghệ chế biến sâu và mô hình sản xuất giảm phát thải. Đồng thời, tư vấn vấn phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thực tiễn phát triển của TP hiện nay đang đặt ra yêu cầu lựa chọn đúng các giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Đồng thời, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để giải quyết các vấn đề này, sự đồng hành, hợp tác của ĐHQG TP.HCM là một trong những điều kiện để tìm ra hướng đi đúng, trúng để đạt mục tiêu TP đề ra.

Ông cho rằng nội dung bản ghi nhớ hôm nay được ký kết đã đi thẳng vào những điểm nghẽn và nhu cầu cần thiết của TP; từ việc đào tạo nhân lực công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cho đến các mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải và quản trị đô thị thông minh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch Cần Thơ giao cho Sở Khoa học và Công nghệ, với vai trò cơ quan đầu mối, khẩn trương chủ trì phối hợp với ĐHQG TP.HCM xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng năm và cả 5 năm. Trọng tâm trước mắt là kết nối Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của TP với Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) của ĐHQG TP.HCM. Mạnh dạn tham mưu cơ chế thử nghiệm, thí điểm để đưa các công nghệ mới, mô hình kinh doanh số của các nhóm nghiên cứu vào ứng dụng thực tế tại Cần Thơ.

Sở Nội vụ ngay trong tháng 5 này khẩn trương rà soát ngay nhu cầu và phối hợp đề xuất các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn về quản trị số, kỹ năng khai thác dữ liệu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ trực tiếp cho quá trình vận hành chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Ông Tuyên đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, phải chủ động tháo gỡ mọi rào cản về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chuyên gia từ ĐHQG TP.HCM tham gia tư vấn chính sách, tư vấn nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của TP đạt hiệu quả cao nhất.

Người đứng đầu chính quyền Cần Thơ cũng đề nghị ĐHQG TP.HCM sẽ sớm khảo sát về cơ sở vật chất hiện có của TP tại địa bàn Sóc Trăng, Hậu Giang, để ĐHQG TP.HCM và các đơn vị trực thuộc có thể đề xuất thành lập cơ sở, phân hiệu, trung tâm trực thuộc, tạo điều kiện triển khai các nội dung ký kết đảm bảo nhanh và hiệu quả.

Theo ông Tuyên, trung tâm hành chính của Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây, sau khi hợp nhất ba địa phương, trụ sở làm việc còn khá nhiều. Ông mong ĐHQG TP.HCM và đơn vị trực thuộc sớm khảo sát thực tế để quyết định chọn địa điểm phù hợp, có thể thành lập cơ sở đi vào hoạt động ngay, để khai thác hiệu quả tài sản dôi dư sau sắp xếp.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TP.HCM phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết, ĐHQG TP.HCM hiện có quy mô đào tạo lớn nhất Việt Nam, có 110.000 sinh viên và rất nhiều nhà khoa học. Đơn vị cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển ĐHQG vào top 100 trường ĐH hàng đầu châu Á.

ĐHQG có sự phối hợp với UBND TP.HCM chặt chẽ. Tại ĐHQG TP.HCM có một trung tâm đổi mới sáng tạo và xác định trung tâm này là hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP.HCM. Ngoài ra, đơn vị cũng được TP.HCM tin tưởng cấp kinh phí, giao cho việc kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế khác.

“Chúng tôi có tài sản vô giá là các nhà khoa học, sinh viên nhưng chúng tôi đang rất cần những bài toán thực tế từ địa phương, doanh nghiệp” – GS Mai nhấn mạnh.

Theo GS Mai, một trong những nội dung ký kết hôm nay là về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là sở trường của ĐHQG nên địa phương hoàn toàn có thể đặt hàng để đào tạo. Tuy nhiên, bà cũng chia sẻ thêm, ĐHQG đang dự kiến sẽ có một chương trình đào tạo lãnh đạo. Trong đó, ĐHQG phối hợp với các trường ĐH nổi tiếng trên thế giới như Harvard, Lý Quang Diệu để đào tạo nguồn nhân lực này…

“Mong muốn hai bên có sự phối hợp chặt chẽ để có được các bài toán và cùng nhau giải quyết các bài toán này, với tinh thần liên kết, sẻ chia trí thức, trách nhiệm, cùng nhau kiến tạo tương lai để phát triển bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi tin tưởng rằng hai cùng xây dựng được các mô hình hợp tác hiệu quả, góp phần đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển năng động hiện đại, xanh và thông minh của vùng trong giai đoạn tới” – Giám đốc ĐHQG TP.HCM bày tỏ.